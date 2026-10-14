Перерахунок пенсій у 2027 році залишається під питанням: у Раді наразі не гарантують підвищення виплат, хоча на соціальну підтримку в бюджеті заклали більше коштів, ніж торік.

Підвищення пенсій в Україні у 2026 році вже принесло надбавку третині пенсіонерів, однак перерахунок виплат на 2027 рік поки під питанням. У проєкті держбюджету на соціальну підтримку заклали більше коштів, ніж торік.

Про це в ефірі «День.LIVE» розповіла народна депутатка від партії «Слуга народу» Ірина Борзова. За її словами, гарантувати підвищення пенсій на 2027 рік вона наразі не може: головне сьогодні — забезпечити стабільність виплат.

Куди підуть гроші

Загалом у проєкті держбюджету на соціальну підтримку закладено понад 540 млрд грн — це на 72 млрд більше, ніж торік. Найбільшу частину соціального бюджету — 292 млрд грн — спрямують на пенсійні виплати. Ще 46 млрд грн передбачено на підтримку внутрішньо переміщених осіб, 38 млрд грн — на програми для дітей і сімей, а понад 23 млрд грн — на допомогу дітям з інвалідністю.

Кому потрібна підтримка

Через повномасштабну війну коло людей, яким потрібна допомога держави, постійно розширюється. Нині в Україні майже 10 млн пенсіонерів, 4,7 млн переселенців, понад 3 млн людей з інвалідністю — це на 600 тис. більше, ніж торік. Окрім того, держава опікується 230 тис. дітей з інвалідністю та понад 2 млн ветеранів і ветеранок.

Що збережуть у 2027 році

Попри відсутність чіткої гарантії щодо перерахунку пенсій, частину соціальних програм збережуть. Зокрема, у 2027 році продовжать виплачувати допомогу при народженні дитини, «Пакунок малюка» та «Пакунок школяра», а також підтримувати багатодітні та малозабезпечені родини.

Окремо в бюджеті заклали кошти на зростання виплат для дітей з інвалідністю — майже у 2,5 раза. Передбачили фінансування і на допомогу дорослим людям з інвалідністю.

Що кажуть про виплати переселенцям

Щодо внутрішньо переміщених осіб Ірина Борзова зауважила: 46 млрд грн для держави — велика сума, проте самих виплат ВПО не вистачає для життя. Водночас, наголосила вона, на соціальні видатки у 2027 році закладено більше, ніж раніше.

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