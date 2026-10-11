Деякі українці можуть щомісяця отримувати ще одну виплату до основної пенсії — за особливі заслуги перед державою. Розповідаємо, кому вона належить і скільки реально доплачують.

Право на пенсію по інвалідності в Україні, а також додаткова доплата для пенсіонерів за особливі заслуги — це дві різні речі, які можуть поєднуватися. Щомісячну надбавку за заслуги перед державою призначають додатково до будь-якої пенсії — за віком, по інвалідності, через втрату годувальника або за вислугу років. Головне — мати відповідну державну нагороду.

Підставою слугує Закон України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною». Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на цей закон.

Хто має право на надбавку

Додаткову щомісячну виплату можуть отримувати, зокрема, лауреати Національної премії України імені Тараса Шевченка та лауреати Державних премій України. Також на надбавку можуть претендувати люди, які ще за радянських часів здобули Державну премію СРСР або Державну премію УРСР.

При цьому не має значення, на якій підставі призначено основну пенсію — надбавку встановлюють незалежно від цього.

Скільки доплачують у 2026 році

Розмір надбавки прив'язано до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році він становить 2 595 гривень.

Конкретна сума залежить від статусу нагороди. Лауреатам Національної премії імені Шевченка та Державної премії України встановлюють надбавку від 23% до 35% від прожиткового мінімуму. Тобто мінімально можна отримати 596,85 гривні на місяць.

Лауреати колишніх Державних премій СРСР та УРСР також мають право на доплату, однак її розмір може відрізнятися залежно від конкретного вирішення Пенсійного фонду. Важливий нюанс: ця надбавка не підпадає під щорічну березневу індексу пенсій — її розмір змінюється лише тоді, коли зростає прожитний мінімум.

Як оформити доплату

Виплату не призначають автоматично — потрібно самостійно подати заяву. Для цього особисто зверніться до найближчого відділення Пенсійного фонду України або до центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Із собою слід мати:

паспорт;

ідентифікаційний код;

документ, що підтверджує отримання відповідної премії чи нагороди (посвідчення лауреата або диплом).

Пенсійний фонд розглядає заяву з усіма документами та ухвалює рішення протягом 10 днів. Якщо право на виплату виникло, але людина звернулася протягом 12 місяців, виплату можуть встановити з дня виникнення такого права. В інших випадках відлік починається з дня звернення.

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