Некоторые украинцы могут ежемесячно получать еще одну выплату к основной пенсии — за особые заслуги перед государством. Рассказываем, кому она полагается и сколько реально доплачивают.

Право на пенсию по инвалидности в Украины, а также доплата для пенсионеров за особые заслуги — это две разные вещи, которые могут сочетатьсяю Ежемесячная надбавка за заслуги перед государством назначается дополнительно к любой пенсии — по возрасту, по инвалидности, из-за потери кормильца или за выслугу лет. Главное правило — иметь соответствующую государственную награду.

Основанием является Закон Украины «О пенсиях за особые заслуги перед Украины». Об этом сообщает Новини.LIVE ссылаясь на этот закон.

Кто имеет право на надбавку

Дополнительную ежемесячную выплату могут получать, в частности, лауреаты Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко и Герцосударственных премий Украины. Также на доплату могут претендовать люди, которые еще в советское время получили Госпремию Украинской ССР или Госпремию СССР.

При этом не имеет значения, на каком основании назначена основная пенсия — надбавка независима от этого.

Сколько доплачивают в 2026 году

Размер надбавки привязан к протки минимуму для лиц, утративших трудоспособност. В 2026 году он составляет 2 595 гривен.

Конкретная сумма зависит от статуса награды. Лауреатам Национальной премии имени Шевченко и Госпремии Украины устанавливают надбавку от 23% до 35% от прожиточного минимума. То есть минимум можно получить 596,85 гривны в месяц.

Лауреаты бывших Госпремий СССР и УССР также имеют право на доплату, однако ее размер может отличаться в зависимости от конкретного решения Пенсионного фонда. Важный нюанс: эта надбавка не попадает под ежегодную мартовскую индексацию пений — ее размер меняется только при росте прожиточного минимума.

Как оформить доплату

Выплату не назначают автоматически — нужно самостоятельно подать заявление. Для этого лично обратитесь в ближайшее отделение �енсионного фонда Украины или в центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

С собой следует иметь:

паспорт;

идентификационный код;

документ, подтверждающий получение соответствующей премии или награды (удостоверение лауреата или диплом).

Пенсийный фонд рассматривает заявление со всеми документами и принимает решение в течение 10 дней. Если право на выплатувозникло, но человек обратился в течение 12 месяцев, выплата может быть установлена со дня наступления такого права. В остальных случаях отсчет начинается со момента обращения.

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