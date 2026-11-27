Ощадбанк держит жёсткий лимит на переводы с карты на карту - до 100 000 гривен в месяц, и повысить его онлайн невозможно. Однако клиенты всё равно теряют значительные суммы из-за мошенников: в банке объяснили, почему это происходит и что делать, если деньги уже исчезли со счёта.

Ощадбанк в 2026 году держит жёсткие лимиты на денежные переводы: с карты на карту можно отправить не более 100 000 гривен в месяц, и повысить этот порог онлайн невозможно. Несмотря на строгие правила безопасности, клиенты всё равно теряют крупные суммы из-за мошенников.

Об этом говорится на странице Ощадбанка в Facebook, сообщают Новини.LIVE.

Один из клиентов рассказал, что банк внимательно отслеживает финансовые потоки, однако когда мошенники сняли с его карты 60 000 гривен, система безопасности не заблокировала операцию и не защитила сбережения.

"Ощадбанк постоянно отслеживает финансовые потоки своих клиентов, лимит на переводы с карты на карту не превышает 100 000 гривен, и повысить его онлайн невозможно! Но когда мошенники сняли с моей карты 60 000 гривен, они ничего не сделали, чтобы защитить мои средства!", - написал мужчина.

Почему мошенникам всё же удаётся выводить деньги

В главном офисе банка объясняют: списание средств посторонними лицами возможно только в том случае, если владелец счёта сам передаёт конфиденциальные реквизиты карты и одноразовые коды подтверждения.

SMS с такими кодами приходит исключительно на финансовый номер телефона, который фактически является ключом доступа к счёту. То есть без добровольной передачи этих данных снять деньги мошенники не могут.

Что делать, если деньги уже списали

В случае незаконного списания средств следует немедленно обратиться в Национальную полицию или Департамент киберполиции. Ощадбанк со своей стороны лишь содействует расследованию и предоставляет правоохранителям всю техническую информацию по официальным запросам.

"Рекомендуем подать заявление в полицию или киберполицию о факте мошенничества", - отметили в банке.

Откуда взялся лимит в 100 000 гривен

Ограничение на месячные карточные переводы в 100 000 гривен ввёл не Ощадбанк. Речь о правилах, предусмотренных Меморандумом об обеспечении прозрачности функционирования рынка платёжных услуг.

Документ подписали украинские банки при координации Независимой ассоциации банков Украины и Ассоциации украинских банков при поддержке НБУ. Требование действует с 1 июня 2025 года.

Какие ещё ограничения действуют в "Ощад 24/7"

В приложении и вебверсии банк дополнительно ввёл:

ограничения на операции ночью, когда фиксируется всплеск активности мошенников;

лимиты на переводы свыше 1 000 гривен с дополнительной проверкой через SMS;

индивидуальные лимиты на оплату товаров и услуг в интернете.

Как закрыть кредитный лимит в приложении

Чтобы защититься от списания средств с кредитной карты в случае взлома аккаунта или кражи данных, можно полностью обнулить доступный кредитный лимит:

зайдите в настройки нужной карты;

выберите пункт "Кредитный лимит";

установите новую сумму 0 гривен;

подтвердите сформированный запрос.

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