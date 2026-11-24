Комісія на забутих картках Ощадбанку може з'їсти всі гроші з рахунку, яким людина давно не користується. Банк списує по 150 гривень за обслуговування неактивної картки.
Про це йдеться у свіжому роз'ясненні, яке опублікувало видання «Експерт». Ідеться про рахунки, які клієнти відкрили, а потім просто про них забули.
Гроші на такій картці лежать без руху, але це не означає, що обслуговування безкоштовне. Поки рахунок відкритий, банк нараховує комісію й автоматично списує її з балансу.
150 гривень - невелика сума, але вона може повністю поглинути залишок. Якщо на забутій картці лежало кілька сотень гривень, з часом баланс стане нульовим, і клієнт навіть не помітить, коли це сталося.
Найчастіше під списання потрапляють ті, хто міняв роботу чи переїжджав і відкривав картки в різних банках. Старий платіжний засіб лишився в шухляді, а разом із ним - відкритий рахунок, за який банк бере гроші.
Як знайти забуті рахунки та закрити їх
Перевірити, скільки рахунків і карток на вас відкрито, можна через застосунок «Дія». У розділі про банківські рахунки видно всі рахунки, оформлені на ваше ім'я.
Що зробити, щоб не втратити гроші
- Складіть список карток і рахунків, якими давно не користуєтеся.
- Перекажіть із них залишки на основний рахунок.
- Зверніться до банку із заявою про закриття рахунку - у відділенні або через чат підтримки.
- Отримайте підтвердження закриття, щоб надалі комісія не нараховувалася.
Важливо не просто зняти всі гроші. Поки рахунок формально відкритий, банк може продовжувати нараховувати комісію, а згодом і вимагати її погашення.
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