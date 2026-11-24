Ощадбанк автоматично списує по 150 гривень за обслуговування карток, якими клієнти давно не користуються, тож варто вчасно зняти гроші та закрити рахунок.

Комісія на забутих картках Ощадбанку може з'їсти всі гроші з рахунку, яким людина давно не користується. Банк списує по 150 гривень за обслуговування неактивної картки.

Про це йдеться у свіжому роз'ясненні, яке опублікувало видання «Експерт». Ідеться про рахунки, які клієнти відкрили, а потім просто про них забули.

Гроші на такій картці лежать без руху, але це не означає, що обслуговування безкоштовне. Поки рахунок відкритий, банк нараховує комісію й автоматично списує її з балансу.

150 гривень - невелика сума, але вона може повністю поглинути залишок. Якщо на забутій картці лежало кілька сотень гривень, з часом баланс стане нульовим, і клієнт навіть не помітить, коли це сталося.

Найчастіше під списання потрапляють ті, хто міняв роботу чи переїжджав і відкривав картки в різних банках. Старий платіжний засіб лишився в шухляді, а разом із ним - відкритий рахунок, за який банк бере гроші.

Як знайти забуті рахунки та закрити їх

Перевірити, скільки рахунків і карток на вас відкрито, можна через застосунок «Дія». У розділі про банківські рахунки видно всі рахунки, оформлені на ваше ім'я.

Що зробити, щоб не втратити гроші

Складіть список карток і рахунків, якими давно не користуєтеся.

Перекажіть із них залишки на основний рахунок.

Зверніться до банку із заявою про закриття рахунку - у відділенні або через чат підтримки.

Отримайте підтвердження закриття, щоб надалі комісія не нараховувалася.

Важливо не просто зняти всі гроші. Поки рахунок формально відкритий, банк може продовжувати нараховувати комісію, а згодом і вимагати її погашення.

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