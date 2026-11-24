Попит на техніку для енергонезалежності в Україні стрімко зростає. За липень-жовтень 2026 року кількість замовлень інверторів збільшилася на 538%, а українці масово скуповують генератори та інвертори напередодні зими.

Інверторний генератор перед покупкою варто обирати уважно - попит на техніку для енергонезалежності в Україні стрімко зростає. За липень-жовтень 2026 року кількість замовлень інверторів збільшилася на 538%.

Українці масово скуповують генератори та інвертори напередодні зими. Причина зрозуміла: люди готуються до можливих відключень світла і хочуть мати резервне джерело живлення вдома.

Інвертор чи звичайний генератор: що обрати

Головна відмінність між ними - у якості струму та економічності. Інверторний генератор видає стабільну напругу, яка безпечна для чутливої електроніки: ноутбуків, телевізорів, холодильників із сучасною платою.

Звичайний генератор дешевший, але гучніший і споживає більше пального. Його струм може "стрибати", що ризиковано для дорогої техніки. Саме тому попит зміщується в бік інверторних моделей - звідси і зростання замовлень на 538%.

Скільки коштує підготуватися

Ціна залежить від потужності та типу. Бюджетні бензинові генератори на 1-2 кВт стартують приблизно від 8-12 тисяч гривень. Інверторні моделі такої ж потужності коштують дорожче - від 15-20 тисяч гривень.

Для квартири, де треба живити холодильник, роутер і кілька ламп, вистачить генератора на 2-3 кВт. Для приватного будинку з насосом і котлом опалення знадобиться 5-7 кВт, а це вже 30-60 тисяч гривень.

Як зекономити при покупці

Не переплачуйте за зайву потужність. Спочатку порахуйте, які прилади мають працювати під час відключення, і складіть їхню сумарну потужність. Додайте 20-30% запасу - це і буде ваш орієнтир.

Звертайте увагу на витрату пального. Інверторний генератор економить до 30-40% бензину порівняно зі звичайним, тому за сезон різниця в ціні може окупитися.

Купуйте техніку лише в перевірених магазинах із гарантією. Перед покупкою перевірте наявність сервісних центрів у вашому місті - якщо генератор зламається взимку, ремонт має бути доступним.

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