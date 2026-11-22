Мобільний оператор «Київстар» запустив новий тарифний план «Мобільний Легкий» за 550 гривень на місяць - він доступний лише абонентам передоплати і дає одну безкоштовну «Суперсилу» на вибір.

Тарифи Київстар за листопад подорожчали до 470 гривень, а тепер оператор запустив новий пакет «Мобільний Легкий» за 550 гривень на місяць - підключити його можуть лише абоненти передоплати.

Про запуск нового пакета повідомляє Новини.LIVE із посиланням на офіційний сайт оператора.

Що входить у новий тариф «Мобільний Легкий»

За 550 гривень на місяць абонент отримує таке наповнення:

20 ГБ трафіку, з яких 18 ГБ працюють у роумінгу;

ще 20 ГБ інтернету за своєчасне поповнення рахунку;

безлімітні дзвінки всередині мережі;

400 хвилин на розмови по Україні та за кордон;

400 SMS;

безлімітний трафік у деяких застосунках;

SIM-карта для планшета.

Окремо абонент обирає одну «Суперсилу» з переліку: Київстар ТБ, YouTube Premium Lite, Uklon, Helsi, «Допомога ЗСУ+», SIM для другого телефону, «Відео на ходу», WOG, «Соцмережі та месенджери» або 5 ГБ у роумінгу.

Скільки тепер коштують інші пакети Київстар

Новий тариф з'явився на тлі листопадового подорожчання. З 4 листопада 2026 року оператор підняв ціни приблизно на 100 гривень - нові розцінки діють для нових абонентів і тих, хто змінює тарифний план:

«ВСЕ РАЗОМ Легкий» - 470 грн замість 370;

«ВСЕ РАЗОМ Крутий Передплата» - 650 грн замість 550;

«ВСЕ РАЗОМ Топовий Контракт» - 750 грн без змін;

«ВСЕ РАЗОМ Комфорт» - 370 грн замість 220;

«Дитячий» - 370 грн замість 270.

Найдешевший пакет серед тих, що доступні всім українцям без розподілу за віком, коштує 470 гривень на місяць.

Як підключити новий тариф

Підключити «Мобільний Легкий» можна через офіційний сайт або мобільний застосунок Київстар, а також зателефонувавши на номер 477*1.

Важливо: після зміни пакета всі невикористані хвилини, мегабайти й SMS попереднього тарифного плану анулюються, тому міняти план зручніше наприкінці розрахункового періоду.

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