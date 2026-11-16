У листопаді 2026 року "Київстар" переглянув вартість тарифів для абонентів з передоплатою та за контрактом. Найдешевший пакет "ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт" подорожчав зі 370 до 470 гривень на місяць, але разом із ціною зріс і обсяг послуг.

Тарифи "Київстару" подорожчали для частини абонентів - у середньому ціни пакетів зросли на 100-150 гривень. Найдешевший тариф для фізичних осіб тепер коштує 470 гривень на місяць замість колишніх 370.

Йдеться про пакет "ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт". Як повідомляє оператор, за ці гроші абонент отримує 40 ГБ мобільного інтернету, з яких 18 ГБ можна використати в роумінгу.

Що входить у тариф за 470 гривень

Крім інтернету, користувачі отримують безлімітні дзвінки всередині мережі "Київстар", 500 хвилин для розмов в Україні та за кордоном, а також 500 SMS. Додатково в тариф увімкнено домашній інтернет зі швидкістю до 300 Мбіт/с.

До пакета можна підключити дві "Суперсили" на вибір. Серед варіантів - "Київстар ТВ" з понад 390 каналами, YouTube Premium Lite, додаткова SIM-карта для другого телефону або додатковий номер, ще 5 ГБ інтернету в роумінгу та послуга "Соцмережі і месенджери".

Що змінилося порівняно зі старою версією

До перегляду цін цей самий тариф коштував 370 гривень на місяць. Ті, хто встиг підключити пакет до 4 листопада 2026 року, і надалі можуть користуватися ним за старою ціною.

Раніше за ті самі гроші давали 40 ГБ інтернету, з яких 15 ГБ діяли в роумингу, 300 хвилин для дзвінків та 300 SMS. Отже, нова версія стала дорожчою, але й щедрішою - додали хвилини розмов, SMS та роумінговий трафік.

Ще одна зміна стосується мобільних застосунків: кількість програм, якими можна користуватися без тарифікації, збільшили з 20 до 23.

Спецтарифи для пільговиків

Окремо в "Київстару" є й дешевші пропозиції, але доступні вони не всім. Це спеціальні тарифні плани для пенсіонерів, людей з інвалідністю та дітей віком від 6 до 16 років.

Наприклад, тариф для пенсіонерів на початку листопада подорожчав з 220 до 370 гривень на місяць - разом із розширенням обсягу послуг відносно попередньої версії.

Раніше Politeka повідомляла, як змінити тарифний план "Київстар".

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