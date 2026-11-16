Міністр аграрної політики Тарас Висоцький заявив, що дефіциту основних продуктів харчування не прогнозують попри російські атаки на виробництво, склади та логістику.

Дефіцит молочної продукції в Україні аналітики пов'язували з наслідками ударів - однак тепер про ситуацію з базовими харчами зробив заяву уряд. У Міністерстві аграрної політики не прогнозують дефіциту основних продуктів харчування.

Про це міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький сказав в ефірі національного телемарафону, повідомляє Радіо Свобода.

Попри російські атаки на виробництво, склади та логістику, Україна має достатньо сировини й виробничих потужностей, щоб забезпечити внутрішній ринок. Важливу роль у цьому відіграють сотні малих і середніх виробників.

Чому дефіциту не буде

За словами Висоцького, зібраного врожаю як сировини для виробництва різноманітних харчових продуктів достатньо. «Так, у нас є в певних галузях великі виробники, але є десятки, а в певних галузях і сотні крафтових виробників малого та середнього розміру», - пояснив міністр.

Тому, як наголосив посадовець, базова потреба населення буде закрита - зокрема завдяки малим і середнім виробникам, які готові виробляти й реалізовувати продукцію як мінімум у межах своїх громад.

Що буде з цінами

Висоцький зазначив, що на вартість продуктів впливає багато чинників: ціна електроенергії, палива, логістики та загальна інфляція. Через це конкретні прогнози на зиму зробити складно.

Водночас, за словами міністра, щонайменше 5 млрд доларів валютної виручки ризикує недоотримати Україна через обмеження агроекспорту.

Ситуація з олією

12 листопада в Миколаївській області внаслідок влучання російського дрона по одному з підприємств агрохолдингу «Кернел» стався витік соняшникової олії на території понад 3500 кв. м.

Міністр наразі не прогнозує дефіциту олії. За його словами, цієї продукції достатньо, щоб забезпечити внутрішній ринок, який споживає менше 10% від обсягів виробництва.

Раніше Politeka повідомляла, ціни на молочні продукти можуть злетіти через несподівану залежність від імпорту.