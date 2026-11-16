У листопаді 2026 року Пенсійний фонд нарахує мінімальну пенсію від 6 800 грн кільком категоріям українців. Йдеться про постраждалих від Чорнобильської аварії та дітей з інвалідністю.

Пенсійні питання в Україні знову на слуху: у листопаді 2026 року Пенсійний фонд (ПФУ) нарахує кільком категоріям громадян мінімальну пенсію від 6 800 грн. Щоб отримати право на підвищені державні гарантії, потрібно оформити спеціальний статус на основі медичних довідок і звернутися до відділення фонду.

Як повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інформацію ПФУ, підвищені суми отримають не всі пенсіонери. Ідеться про постраждалих від катастрофи на Чорнобильській АЕС, у яких є причинно-наслідковий зв'язок між набутою інвалідністю та аварією, а також про дітей з інвалідністю, пов'язаною з наслідками катастрофи.

Важливо не плутати з ліквідаторами наслідків аварії на ЧАЕС - для них передбачені ще вищі мінімальні гарантії. За статтею 54 закону № 796-XII право на такі виплати мають громадяни, які не брали участі в ліквідації, але зазнали впливу радіації та отримали інвалідність. Це ті, хто жив на забруднених територіях, був евакуйований або переселений і чию хворобу чи травму медкомісія пов'язала з аварією на АЕС.

До категорії входять хворі на променеву хворобу внаслідок Чорнобильської аварії зі встановленою групою інвалідності, а також діти з інвалідністю до 18 років. Пенсію призначають незалежно від загального страхового стажу.

Розміри підвищених пенсій у 2026 році

За постановою уряду мінімальні пенсії по інвалідності, що виникла внаслідок Чорнобильської аварії, зараз такі:

III група та діти з інвалідністю - 6 813 грн;

II група - 8 838 грн;

I група - 11 048 грн.

Для самих ліквідаторів аварії з інвалідністю виплати ще вищі, бо прив'язані до середньої зарплати за попередній рік:

I група - 20 653 грн;

II група - 16 522 грн;

III група - 12 392 грн.

Які документи потрібні

Щоб оформити пенсію по інвалідності через Чорнобильську катастрофу, потрібні заява встановленої форми, паспорт та ідентифікаційний код, а також посвідчення постраждалого внаслідок катастрофи або посвідчення дитини з інвалідністю. Додатково беруть медичний висновок - виписку з акта огляду про присвоєння групи інвалідності та підтвердження зв'язку інвалідності з аварією на ЧАЕС.

За бажанням додають справку про зарплату за роботу в зоні відчуження у 1986-1990 роках, оскільки розмір пенсії можуть розрахувати як відшкодування фактичних збитків або як п'ятикратний розмір мінімальної зарплати. Також потрібні банківські реквізити - рахунок IBAN для перерахування коштів.

Як оформити пенсію

Документи можна подати дистанційно через портал ПФУ, авторизувавшись на сайті електронних послуг за допомогою кваліфікованого електронного підпису або «Дія.Підпису» у розділі «Про пенсійне забезпечення». Також можна звернутися особисто до сервісного центру - оригінали документів приймають у будь-якому відділенні фонду незалежно від місця реєстрації - або через ЦНАП.

Якщо пенсію вже призначали раніше, перерахунок таких виплат відбувається автоматично на початку березня.

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