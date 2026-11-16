Народний депутат Ярослав Железняк повідомив про ознаки підробки у 26 тисячах сертифікатів EUR.1, які використовували під час ввезення автомобілів.

Штрафи після продажу авто хвилюють багатьох водіїв, а тепер до них додався ще один документний ризик. Народний депутат Ярослав Железняк повідомив про ознаки підробки у 26 тисячах сертифікатів EUR.1, які використовували під час ввезення автомобілів.

Сертифікат EUR.1 підтверджує походження товару. Для автомобіля це означає, що машину справді виготовили в країні, з якою в України є угода про вільну торгівлю. Такий папір дає право на знижену або нульову ставку ввізного мита.

Саме тому підробка EUR.1 вигідна тим, хто завозить машини з-за кордону. Фальшивий сертифікат означає, що пільга була незаконною, а держава недоотримала митні платежі. Ознаки підробки виявили одразу у 26 тисячах випадків.

Чим це загрожує водієві

Звичайний водій може навіть не знати, що його машину ввезли за підробленим сертифікатом, адже він купив уже розмитнене авто і поставив його на облік. Але питання можуть виникнути пізніше, коли митниця перевірить увесь ланцюжок ввезення.

У такому разі власнику можуть донарахувати митні платежі до повної ставки, бо пільга була отримана на підставі підробки. Тобто автомобіль, який обійшовся дешевше саме завдяки «нульовому» розмитненню, після перерахунку виявиться набагато дорожчим.

Що робити водієві зараз

Якщо ви нещодавно ввезли авто або купили свіжопригнану машину, варто перевірити документи. Ось кілька кроків:

Знайдіть у пакеті документів сертифікат EUR.1 або запис про нього в митній декларації, якщо машину ввозили з пільгою.

Перевірте дані авто через «Дію» або кабінет водія, там видно, на яких підставах машину поставили на облік.

Збережіть договір купівлі-продажу, митну декларацію і квитанції про оплату, вони доводять, що ви добросовісний покупець.

Якщо є сумніви, зверніться за роз'ясненням до митного органу за місцем ввезення або до сервісного центру МВС.

Варто розуміти: відповідальність за достовірність сертифіката несе той, хто подавав документи на розмитнення. Але платіж може залишитися за конкретним авто, тож перед покупкою пригнаної машини краще перевірити, за яким саме документом її ввезли.

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