Народный депутат Ярослав Железняк сообщил о признаках подделки в 26 тысячах сертификатов EUR.1, которые использовали при ввозе автомобилей.

Штрафы после продажи авто волнуют многих водителей, а теперь к ним добавился еще один риск, связанный с документами. Народный депутат Ярослав Железняк сообщил о признаках подделки в 26 тысячах сертификатов EUR.1, которые использовали при ввозе автомобилей.

Сертификат EUR.1 подтверждает происхождение товара. Для автомобиля это значит, что машину действительно изготовили в стране, с которой у Украины есть соглашение о свободной торговле. Такой документ дает право на пониженную или нулевую ставку ввозной пошлины.

Именно поэтому подделка EUR.1 выгодна тем, кто ввозит машины из-за границы. Фальшивый сертификат означает, что льгота была незаконной, а государство недополучило таможенные платежи. Признаки подделки выявили сразу в 26 тысячах случаев.

Чем это грозит водителю

Обычный водитель может даже не знать, что его машину ввезли по поддельному сертификату, ведь он купил уже растаможенное авто и поставил его на учет. Но вопросы могут возникнуть позже, когда таможня проверит всю цепочку ввоза.

В таком случае владельцу могут доначислить таможенные платежи до полной ставки, ведь льгота была получена на основании подделки. То есть автомобиль, который обошелся дешевле именно благодаря «нулевой» растаможке, после пересчета окажется намного дороже.

Что делать водителю сейчас

Если вы недавно ввезли авто или купили свежепригнанную машину, стоит проверить документы. Вот несколько шагов:

Найдите в пакете документов сертификат EUR.1 или запись о нем в таможенной декларации, если машину ввозили со льготой.

Проверьте данные авто через «Дию» или кабинет водителя, там видно, на каких основаниях машину поставили на учет.

Сохраните договор купли-продажи, таможенную декларацию и квитанции об оплате, они доказывают, что вы добросовестный покупатель.

Если есть сомнения, обратитесь за разъяснением в таможенный орган по месту ввоза или в сервисный центр МВД.

Нужно понимать: ответственность за достоверность сертификата несет тот, кто подавал документы на растаможку. Но платеж может остаться за конкретным авто, поэтому перед покупкой пригнанной машины лучше проверить, по какому именно документу ее ввезли.

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