Верховный Суд разъяснил, в каких случаях Пенсионный фонд имеет законное право убрать индексацию после перерасчета военной пенсии по обновленной справке о денежном обеспечении.

Индексация пенсий в Украине не всегда сохраняется после перерасчета. Верховный Суд объяснил, когда Пенсионный фонд имеет законное право убрать эту надбавку у военного пенсионера.

Речь о ситуации, когда человек через суд добился перерасчета военной пенсии по обновленной справке о денежном обеспечении. После исполнения решения суда Пенсионный фонд сделал перерасчет, но одновременно убрал индексацию.

Пенсионер счел такие действия незаконными, поэтому дело дошло до Верховного Суда. Суду нужно было ответить, можно ли лишать человека индексации после того, как ему пересчитали пенсию.

Позиция суда такова. Индексация военной пенсии - это компенсация за то, что выплату долгое время не пересчитывали по актуальному денежному обеспечению. Она покрывала разницу между старым и новым размером.

Когда пенсию пересчитывают по обновленной справке, которая уже учитывает действующее денежное обеспечение, потребность в отдельной индексации исчезает. Оставить и перерасчет, и индексацию одновременно означало бы двойной учет одного и того же повышения.

Поэтому Верховный Суд признал: если перерасчет по новой справке полностью отражает актуальное денежное обеспечение, убрать индексацию законно. Деньги пенсионер не теряет - они переходят в базовую часть пересчитанной пенсии. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Что стоит знать военным пенсионерам

После перерасчета стоит сравнить новый размер выплаты с тем, что человек получал ранее вместе с индексацией. Если общая сумма не стала меньше, а индексация исчезла - это может быть законно, поскольку ее поглотил перерасчет.

Если же перерасчет сделан не по полной справке или выплату безосновательно уменьшили, пенсионер вправе требовать от Пенсионного фонда письменное разъяснение, а при необходимости обращаться в суд.

Ранее Politeka сообщала, кто и как может получить пенсию после смерти мужа или жены.

Также Politeka сообщала, как родным военного вернуть вещи пропавшего без вести.