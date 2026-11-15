Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 16 по 22 ноября обещает переменчивую погоду с частыми осадками и перепадом температур до 6°. Самым теплым будет среда, 18 ноября, — до +10°, а в начале недели похолодает до +4°.

Новый недельный прогноз погоды для региона показывает, что Харьковскую область ожидает переменчивая погода с частыми осадками. Синоптики прогнозируют, что в течение недели с 16 по 22 ноября дневная температура будет колебаться от +4° до +10°, а дожди вернутся уже со среды.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневная температура в течение недели с 16 по 22 ноября будет колебаться от +4° до +10°.

В понедельник, 16 ноября, в Харьковской области будет малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется до +4°, а ночью похолодает до -2°.

Во вторник, 17 ноября, небо покроют облака с прояснениями, осадков не ожидается. Температура днем удержится на отметке +4°, а ночью термометры покажут -2°.

В среду, 18 ноября, синоптики прогнозируют возможные осадки, облачно с прояснениями. Это будет самый теплый день недели — воздух прогреется до +10°, а ночью столбики термометров опустятся до +3°.

В четверг, 19 ноября, также возможны осадки, облачно с прояснениями. Днем температура удержится на уровне +10°, а ночью потеплеет до +9°.

В пятницу, 20 ноября, осадков не прогнозируют, облачно с прояснениями. Воздух днем прогреется до +9°, а ночью похолодает до +3°.

В субботу, 21 ноября, ожидается переменная облачность и возможны осадки. Днем термометры покажут +8°, а ночью +4°.

В воскресенье, 22 ноября, синоптики прогнозируют возможные осадки. Днем воздух прогреется до +5°, а ночью температура удержится на той же отметке — +5°.

Самым теплым днем недели станет среда, 18 ноября, с температурой до +10°, а самым прохладным будет начало недели — понедельник и вторник, когда днем ожидается лишь +4°. Перепад температур за неделю достигнет 6°. Осадки прогнозируют четыре дня — в среду, четверг, субботу и воскресенье.

Из-за частых осадков жителям Харьковской области стоит не забывать зонт и обувь с хорошим протектором, а водителям — быть особенно осторожными на дороге из-за возможной скользкости. Из-за ночных отрицательных температур в начале недели пожилым людям следует одеваться теплее, особенно утром и вечером.

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