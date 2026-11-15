С наступлением холодов автомобиль оказывается в зоне повышенного риска. Большинство зимних поломок можно предотвратить заблаговременной диагностикой еще в переходный сезон, когда температура опускается ниже +7°C.

Штрафы за шины зимой в Украине - лишь одна из забот водителя, когда приходит холод. С наступлением морозов автомобиль оказывается в зоне повышенного риска, и большинство зимних поломок можно было бы предотвратить заблаговременной диагностикой еще в переходный сезон, когда температура только начинает опускаться ниже +7°C.

Аккумулятор и электрика

Первое, что стоит проверить, - аккумуляторная батарея. На морозе химические процессы внутри АКБ замедляются, пусковые токи падают, а густеющее зимой моторное масло требует от стартера значительно больших усилий для прокручивания двигателя.

Если двигатель запускается тяжелее обычного или во время запуска мигает приборная панель, это прямой сигнал проверить остаточную емкость батареи специальным тестером.

Тормоза и шины

Тормоза и шины - это единственный контакт авто с дорогой. Зимой тормозной путь увеличивается в разы из-за гололеда, снежной каши или просто холодного асфальта, на котором летние шины мгновенно теряют эластичность и превращаются в «пластик».

Глубину протектора стоит проверить: даже если закон разрешает минимальные 1,6 мм, для безопасной езды на зимних шинах желательно иметь остаток хотя бы 4 мм. Осмотрите также тормозные диски и колодки, ведь замерзшая влага может заклинить суппорты, а это уже неравномерное торможение и занос.

Технические жидкости

Антифриз должен быть не только в достаточном уровне, но и сохранять антикоррозийные и низкотемпературные свойства. Если не помните, когда в последний раз меняли охлаждающую жидкость, на сервисе измерят температуру ее замерзания ареометром.

Обзорность зимой тоже важна. Щетки стеклоочистителей лучше заменить на зимние или просто новые, а качественная незамерзающая жидкость с правильным температурным индексом убережет от замерзания бачка омывателя и повреждения насоса.

Не забывайте о светотехнике. Короткий световой день и частые осадки заставляют больше полагаться на фары, поэтому отрегулируйте световой пучок и проверьте все лампы.

Что сделать до первых морозов

Чтобы не застрять на парковке, держите под рукой короткий чек-лист:

проверьте аккумулятор тестером;

осмотрите глубину протектора, тормозные диски и колодки;

убедитесь, что антифриз не потерял свойства;

замените щетки стеклоочистителей и залейте качественную незамерзайку;

отрегулируйте фары и проверьте лампы.

Заряженный и обслуженный аккумулятор вместе с исправными тормозами и нормальной резиной - это то, что позволит не застрять на дороге во время первых серьезных заморозков.

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