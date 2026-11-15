З настанням холодів автомобіль опиняється в зоні підвищеного ризику. Більшість зимових поломок можна попередити завчасною діагностикою ще в перехідний сезон, коли температура опускається нижче +7°C.

Штрафи за шини взимку в Україні - лише одна з турбот водія, коли приходить холод. З настанням морозів автомобіль опиняється в зоні підвищеного ризику, і більшість зимових поломок можна було б попередити завчасною діагностикою ще в перехідний сезон, коли температура тільки починає опускатися нижче +7°C.

Акумулятор і електрика

Перше, що варто перевірити, - акумуляторна батарея. На морозі хімічні процеси всередині АКБ сповільнюються, пускові струми падають, а густіша взимку моторна олива вимагає від стартера значно більших зусиль для прокручування двигуна.

Якщо двигун запускається важче, ніж зазвичай, або під час запуску блимає приладова панель, це прямий сигнал перевірити залишкову ємність батареї спеціальним тестером.

Гальма і шини

Гальма і шини - це єдиний контакт авто з дорогою. Взимку гальмівний шлях збільшується в рази через ожеледицю, снігову кашу або просто холодний асфальт, на якому літні шини миттєво втрачають еластичність і перетворюються на «пластик».

Глибину протектора варто перевірити: навіть якщо закон дозволяє мінімальні 1,6 мм, для безпечної їзди на зимових шинах бажано мати залишок хоча б 4 мм. Огляньте також гальмівні диски і колодки, адже волога, що замерзла, може заклинити супорти, а це вже нерівномірне гальмування і занесення.

Технічні рідини

Антифриз має бути не лише в достатньому рівні, а й зберігати антикорозійні та низькотемпературні властивості. Якщо не пам'ятаєте, коли востаннє міняли охолоджувальну рідину, на сервісі виміряють температуру її замерзання ареометром.

Оглядовість взимку теж важлива. Щітки склоочисників краще замінити на зимові або просто нові, а якісна незамерзаюча рідина з правильним температурним індексом вбереже від замерзання бачка омивача і пошкодження насоса.

Не забувайте про світлотехніку. Короткий світловий день і часті опади змушують більше покладатися на фари, тож відрегулюйте світловий пучок і перевірте всі лампи.

Що зробити до перших морозів

Щоб не застрягти на парковці, тримайте під рукою короткий чек-лист:

перевірте акумулятор тестером;

огляньте глибину протектора, гальмівні диски і колодки;

переконайтеся, що антифриз не втратив властивості;

замініть щітки склоочисників і залийте якісну незамерзайку;

відрегулюйте фари і перевірте лампи.

Заряджений і обслужений акумулятор разом зі справними гальмами та нормальною гумою - це те, що дозволить не застрягти на дорозі під час перших серйозних заморозків.

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