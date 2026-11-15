Вимкнені прилади теж споживають світло, а розумні розетки та таймери допомагають відсікти "енергетичних вампірів" і зменшити рахунок за електроенергію.

Нічний тариф на електроенергію і зимова пільга дозволяють платити менше, однак суттєво скоротити рахунок за світло можна й без них. Частину кіловатів щомісяця "з'їдають" навіть вимкнені прилади: телевізор у режимі очікування, зарядка, залишена в розетці, чи приставка з постійно підсвіченим вогником.

Тему порушило видання MC.today, підрахувавши, що реально можна заощадити на світлі, якщо позбутися фонової витрати енергії.

Що таке "енергетичні вампіри"

Так називають техніку, яка споживає струм навіть тоді, коли ви нею не користуєтеся. Вона лишається під'єднаною до мережі й тягне кіловати у фоновому режимі.

Найпоширеніші "вампіри" у квартирі - телевізор, супутникова чи Т2-приставка, мікрохвильовка з годинником, комп'ютер у режимі сну, роутер і зарядні пристрої, які постійно стирчать у розетці.

Скільки світла витрачають вимкнені прилади

Один прилад у режимі очікування споживає небагато - від 0,5 до 15 Вт залежно від техніки. Але таких точок у квартирі може бути десять і більше, і працюють вони цілодобово.

Наприклад, приставка з увімкненим індикатором тягне близько 10-15 Вт щогодини. За добу набігає до 0,36 кВт·год, за місяць - близько 10 кВт·год, за рік - понад 100 кВт·год. За тарифом 4,32 грн/кВт·год це понад 400 грн на рік з однієї розетки.

Разом усі "вампіри" здатні забирати 5-10% домашнього споживання світла.

Як працюють розумні розетки

Розумна розетка повністю розриває живлення пристрою, коли він не потрібен. Керувати нею можна зі смартфона або задати розклад: вмикати приставку ввечері й вимикати на ніч.

Деякі моделі показують, скільки енергії споживає під'єднаний прилад, і рахують це в гривнях.

Де використати таймери

Таймер коштує дешевше за розумну розетку і підходить для техніки з постійним графіком. Найчастіше його ставлять на бойлер, щоб вода грілася вночі, коли діє нічний тариф, або на зовнішнє освітлення.

Що під'єднати до розумної розетки чи таймера

телевізор і Т2-приставку - вимикати на ніч і на час відсутності;

мікрохвильовку - відсікти годинник, який цілодобово горить;

зарядні пристрої - від'єднати від мережі, коли гаджет уже зарядився;

бойлер - гріти воду за розкладом, коли тариф нижчий;

роутер, комп'ютер і периферію - на час сну чи відлучки.

Міняти звички не обов'язково - розумна розетка чи таймер самі вимикатимуть техніку за графіком. Такі пристрої коштують від кількох сотень гривень і зазвичай відбиваються за рік-півтора завдяки меншому рахунку за світло.

Раніше Politeka повідомляла, тариф на світло в Україні: скільки доведеться платити з 1 грудня.

Також Politeka повідомляла, як зекономити електроенергію при користуванні духовкою.

Як повідомляла Politeka, борги за світло: кого звільнили від оплати за відключення та підключення.