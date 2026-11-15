Тим, хто поїхав за кордон і перервав навчання в автошколі, не доведеться починати все з нуля. Але багато залежить від того, на якому етапі зупинився курс і які документи вдалося зберегти.

Водійські права в Україні видають по-новому, проте навчання в автошколі лишається обов'язковим етапом. Тим, хто поїхав за кордон і перервав курс, починати все з нуля не доведеться.

В Україні законодавство не забороняє виїжджати за кордон громадянам, які навчаються в автошколі. Як повідомляє Судово-юридична газета, важливіше інше: на якому етапі людина зупинилась і що вже встигла скласти.

Навчання на водія складається з двох частин: теоретичної та практичної. Теоретичний іспит складають у сервісному центрі МВС, а його результат фіксують у державному реєстрі - саме тому складена теорія не згорає навіть після тривалої перерви.

Якщо ви встигли скласти теоретичний іспит до від'їзду, повторно складати його не потрібно. Залишиться лише завершити практичну підготовку та скласти практичний іспит, коли повернетесь.

Практичні години, які людина вже відпрацювала в автошколі, теж не зникають. Однак варто звернутися до свого закладу й уточнити, чи ваші дані досі в базі та чи можна продовжити навчання з того місця, де воно зупинилось.

Які документи потрібно перевірити після повернення

Медична довідка. Вона має обмежений строк дії, тож якщо термін вийшов - доведеться пройти медогляд заново.

Свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки, якщо його видавала автошкола.

Результат теоретичного іспиту в реєстрі сервісного центру МВС.

Що робити, якщо ви перервали навчання

Насамперед зв'яжіться зі своєю автошколою та уточніть, скільки годин уже зараховано і чи можна відновити практичні заняття. Далі перевірте строк дії медичної довідки. Якщо з документами все гаразд, залишиться обрати дату практичного іспиту в сервісному центрі МВС.

Єдиний нюанс: якщо людина не склала теорію до від'їзду, у неї не буде зафіксованого результату в реєстрі. У такому разі теоретичну частину доведеться пройти та скласти заново.

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