Імпорт України утричі перевищив експорт, і рекордний розрив зовнішньої торгівлі тисне на курс гривні. Розповідаємо, скільки зараз коштує долар та євро, який прогноз дають економісти і як це позначиться на цінах.

Курс долара в Україні цього тижня тримається близько 45,5 гривні, але тиск на нацвалюту зростає. Як повідомляє видання «Експерт», імпорт країни утричі перевищив експорт, і рекордний розрив зовнішньої торгівлі підштовхує гривню до повільної девальвації.

Скільки коштує валюта зараз. На початку листопада офіційний курс долара становив 45,5 гривні, а найбільше валюта зросла 4 листопада, коли Нацбанк встановив курс 45,66 гривні за долар. Євро при цьому коштувало близько 50,8 гривні, а на карткові розрахунки у «ПриватБанку» долар торгувався по 45,87 гривні, євро - по 51,81 гривні.

Чому гривня під тиском. Координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетман пояснив УНН, що розрив між імпортом та експортом України становить близько 50 мільярдів доларів на рік. Тобто країна купує за кордоном значно більше, ніж продає, і цей розрив постійно зростає. Гасити його можна лише дуже повільною девальвацією гривні, каже експерт.

Який прогноз дають економісти. За словами Гетмана, Нацбанк девальвує гривню на 2-3 гривні на рік, тож різких стрибків не буде. «На наступний рік курс може змінитися ще на 1-2 гривні, тож до кінця 2029 року ми можемо вийти умовно на 50 гривень за долар», - зазначив він. Для порівняння, уряд у проєкт бюджету на 2027 рік заклав курс 48,3 гривні за долар на кінець року, а бізнес орієнтується на середні 49 гривень.

Що це означає для цін. Головна мета Нацбанку - утримувати інфляцію на рівні 5%, тому гривню послаблюють поступово, щоб не розганяти подорожчання імпортних товарів. За прогнозом самого регулятора, у 2027 році зростання цін може становити 7,3%.

Що робити із заощадженнями

Фінансовий аналітик Олексій Козирєв у колонці для порталу «Мінфін» радить не поспішати скуповувати «дорогий» долар. За його розрахунками, якщо купити валюту за курсом 46,30 гривні за долар, то гривневий депозит зі ставкою 17% річних після податків дає близько 13,09% доходу, а ОВДП із дохідністю 14,94% - близько 14,44%. Обидва інструменти здатні перекрити прогнозовану інфляцію.

Експерт радить тримати у валюті не більше 50-60% заощаджень, а решту вкладати у гривневі інструменти. Натомість негайно скуповувати долар на тлі нещодавнього зростання курсу він не радить: варто поспостерігати за динамікою найближчих днів і лише тоді ухвалювати рішення про купівлю.

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