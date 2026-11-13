Вартість бензину та дизеля на українських АЗС і надалі знижуватиметься, щойно в країну надійдуть нові партії пального за нижчими світовими цінами. Уряд та АМКУ тримають ціноутворення під контролем.

Ціни на бензин і дизель на АЗС в Україні знижуватимуться далі, щойно на ринок надійдуть нові партії пального, закуплені за нижчими світовими цінами. Про це 13 листопада заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Голова уряду запевнив: нинішнє зниження цифр на стелах не є остаточним. Ситуацію на ринку нафтопродуктів постійно моніторять Кабінет міністрів та Антимонопольний комітет (АМКУ).

Чому АЗС не знижують ціни миттєво

Корецький спростував твердження, ніби мережі АЗС одразу підіймають ціни слідом за світовими котируваннями, але ігнорують їхнє падіння. За його словами, ринок працює з певним часовим лагом, який залежить від темпів оновлення запасів пального.

"Не відповідає дійсності те, що ціна зростала на світових ринках і в той самий час одномоментно зростала в мережах АЗК. Так, був якийсь люфт, була певна динаміка. Але з моменту, коли ціна досягла піку на заправках і почала знижуватися на світових ринках, ми також бачимо динаміку зниження", - наголосив прем'єр.

Коли подешевшають бензин і дизель

За словами прем'єр-міністра, зниження цінників продовжиться, коли нові запаси за нижчими цінами надійдуть в Україну. Уряд та АМКУ стежать за цим процесом, аби здешевлення дійшло до кінцевого споживача.

"Коли нові запаси за новими, нижчими цінами надійдуть в Україну - будьте певні, що ціни також будуть знижені. Уряд та АМКУ слідкують за цим процесом", - підсумував Корецький.

Нагадаємо, останніми тижнями бензин А-95 на українських заправках торгувався на рівні близько 89-90 гривень за літр, а дизель подекуди перевищував позначку 100 гривень. Нова хвиля зниження має опустити ці цінники ще нижче.

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