На АЗС України в листопаді триває подорожчання пального: бензин А-95 майже досяг позначки 96 гривень за літр, а дизель подекуди продають уже по 110 гривень.

Ціни на пальне на АЗС в Україні продовжують повзти вгору - за останні дні бензин А-95 майже досяг 96 гривень за літр, а дизельне пальне на окремих заправках уже продають по 110 гривень.

Такі цифри фіксують станом на 8 листопада. Подорожчання стосується передусім дизеля, який найактивніше використовується в аграрному секторі та вантажних перевезеннях.

Скільки тепер коштує літр пального

Бензин А-95 на більшості мереж торгується в діапазоні від 88 до 96 гривень за літр. Найдешевші пропозиції ще можна знайти в дисконтних мережах, тоді як на преміальних АЗС ціна вперше наблизилася до психологічної позначки 96 гривень.

Дизель подорожчав відчутніше: розкид цін становить від 95 до 110 гривень за літр. Автогаз лишається найдоступнішим видом пального, хоча й він за місяць додав більше ніж півтори гривні.

Експерти ринку пов'язують зростання з кількома чинниками: сезонним збільшенням попиту на дизель напередодні зими, а також планами щодо перегляду акцизів на пальне.

Що буде з цінами далі

Учасники ринку не виключають, що до кінця листопада дизель може закріпитися на позначці 110 гривень і навіть вище. Бензин, на думку трейдерів, поки що має менший потенціал для різкого стрибка, але поступове зростання триватиме.

Водіям радять відстежувати ціни на різних мережах, оскільки розрив між найдорожчою та найдешевшою пропозицією на один і той самий вид пального може сягати 10-15 гривень.

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