Шахтарям, які повний робочий день працювали під землею, гарантують пенсію не нижчу за три прожиткові мінімуми - 7785 гривень у 2026 році. Право на таку виплату залежить від професії та тривалості підземного стажу.

Пенсія за минулі роки: у ПФУ пояснили, кому виплатять гроші, але окрема категорія працівників має значно вищу гарантовану нижню межу. Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області роз'яснило, кому належить пенсія не нижча за 7785 гривень.

Йдеться про шахтарів. До відповідних категорій входять працівники, які повний робочий день видобували вугілля та визначені види руд під землею, працівники шахтобудівних підприємств і державних воєнізованих аварійно-рятувальних служб у вугільній промисловості. Обов'язкова умова - робота за Списком №1, який охоплює особливо шкідливі та важкі умови праці.

Для встановлення підвищеного мінімального розміру пенсії потрібен спеціальний підземний стаж: чоловікам - щонайменше 15 років, жінкам - 7 років 6 місяців. Важливо: гарантія діє незалежно від місця останньої роботи людини.

Мінімальний розмір визначають як 80% заробітку, з якого обчислюють пенсію. Однак виплата не може бути нижчою за три прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2595 гривень, тому гарантована нижня межа - 7785 гривень. У ПФУ наголошують, що це чинна гарантія, а не нова доплата з листопада.

Окремо закон визначає право на достроковий вихід на пенсію. Для робіт за Списком №1 її призначають із 50 років: чоловікам потрібно щонайменше 25 років страхового стажу, з них 10 - пільгового, жінкам - 20 років, з них 7 років 6 місяців - пільгового.

Для окремих гірничих робіт передбачено вихід на пенсію незалежно від віку після 25 років відповідної зайнятості, а для провідних шахтарських професій - після 20 років.

Які документи потрібні для підтвердження стажу

Щоб підтвердити пільговий стаж, до ПФУ подають трудову книжку, уточнюючу довідку підприємства або його правонаступника та копії наказів про атестацію робочих місць. Довідка має містити періоди роботи, посаду, характер виконуваних робіт і підстави для зарахування спеціального стажу.

У ПФУ звертають увагу: право раніше вийти на пенсію та право на гарантовані 7785 гривень мають різні вимоги до стажу. Самого факту роботи на шахті недостатньо - значення мають підтверджена тривалість підземної роботи та відповідність установленим умовам.

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