Працівник в Україні має повне право отримувати зарплату на картку будь-якого банку, а не лише того, з яким співпрацює роботодавець. Розповідаємо, як оформити перехід і чи може компанія відмовити.

Правила користування банківською карткою в Україні дають працівнику право вільно обирати рахунок для зарплати - і це закріплено законом, а не залежить від волі бухгалтера чи керівника. Люди часто не знають, що можуть отримувати гроші на власну картку будь-якого банку, навіть якщо підприємство має угоду з іншим фінустановою.

У ПриватБанку пояснили: щоб зарплата капала на особисту картку, зовсім не обов'язково підключати компанію до корпоративного зарплатного проєкту. Достатньо відкрити рахунок, підготувати IBAN і подати письмову заяву до бухгалтерії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ПриватБанк.

Як перевести зарплату на свою картку

Процедура проста і складається з п'яти кроків, які не вимагають жодних дозволів від роботодавця. Перший крок - відкрити картку обраного банку: якщо ви вже є клієнтом, можна скористатися наявною особистою карткою, яка підходить для зарахування коштів.

Другий крок - отримати реквізити. У застосунку Приват24 потрібно знайти реквізити рахунку і скопіювати IBAN - саме цей міжнародний номер рахунку передається до бухгалтерії.

Третій крок - заповнити заяву, де вказати особисті дані, РНОКПП (ідентифікаційний код), назву банку, номер рахунку, IBAN, призначення платежу та код МФО.

Четвертий крок - передати документ бухгалтеру, щоб відповідальні працівники змінили реквізити для нарахування зарплати. П'ятий крок - дочекатися, поки платіжні дані оновляться, і роботодавець зможе перераховувати зарплату на новий рахунок.

На сайті ПриватБанку можна завантажити готовий шаблон заяви на переведення зарплати на особисту картку - це позбавляє потреби складати документ самостійно.

Чи може роботодавець відмовити

Вибір банку для отримання зарплати належить саме працівнику. Це передбачено статтею 25 Закону України «Про оплату праці», яка забороняє обмежувати людину у вільному розпорядженні заробленими коштами.

Крім того, стаття 24 цього закону визначає, що з особистої письмової згоди працівника зарплату можна перераховувати через обраний ним банк або небанківського постачальника платіжних послуг. Тобто наявність корпоративної зарплатної програми не скасовує права людини самостійно обирати рахунок.

Якщо керівництво відмовляється приймати заяву або наполягає на використанні іншого банку, працівник може звернутися до територіального управління Державної служби України з питань праці.

Що перевірити перед зміною рахунку

Перед поданням заяви варто уважно перевірити правильність IBAN та інших реквізитів. Помилка в банківських даних може призвести до затримки зарахування грошей або необхідності подавати документи повторно.

Також бажано подавати заяву заздалегідь, до формування чергової зарплатної відомості - так бухгалтерія встигне опрацювати нові реквізити до найближчої дати виплати.

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