У листопаді 2026 року в Україні далі діють обмеження на зняття готівки з карток: через касу банку видають до 100 000 грн на день, на касах у торгових точках - до 6 000 грн, а ліміт на зняття іноземної валюти становить 200 000 грн в еквіваленті на добу.

Зняття готівки в Україні залишається під контролем - у листопаді 2026 року банки далі працюють за правилами, які обмежують видачу готівки з карток. Ліміти залежать від того, де саме знімають гроші: у банкоматі, в касі банку чи на касі в торговій точці.

Підставою для обмежень лишається постанова Національного банку України № 18 від 24 лютого 2022 року. Вона регулює видачу готівки з особових рахунків фізичних осіб в умовах воєнного стану. Банки застосовують вимоги НБУ як загальну рамку, але можуть встановлювати й власні денні чи місячні ліміти для клієнтів.

Конкретні суми залежать від місця зняття. За даними ПриватБанку, через касу банку в листопаді можна отримати максимум 100 000 грн на день. На касах у супермаркетах, на АЗС та в аптеках, де є послуга видачі готівки, ліміт значно менший - до 6 000 грн.

Окремий ліміт діє для карток інших банків. Якщо знімати готівку через мережу ПриватБанку з картки стороннього банку, сума не може перевищувати 20 000 грн. Через касу цю суму видають або за раз, або протягом доби, а через банкомат - за одну операцію або протягом трьох годин. На такі картки додатково можуть діяти індивідуальні обмеження банку-емітента.

Для гривневих карток за кордоном ліміт становить 12 500 грн в еквіваленті за сім календарних днів. З валютних рахунків у листопаді можна знімати до 200 000 грн в еквіваленті на добу - і в Україні, і за кордоном. Цей поріг Нацбанк підняв наприкінці літа 2026 року, раніше він становив 100 000 грн.

Як зняти більшу суму готівки

Якщо потрібна сума перевищує денний ліміт, фахівці радять заздалегідь уточнити умови у своєму банку. Великі суми зазвичай треба замовляти наперед - банк може попросити паспорт і документи про походження коштів. Зняття понад 400 000 грн уже передбачає довідку про доходи. Для більшості повсякденних платежів банки рекомендують безготівкові розрахунки - картки й онлайн-банкінг лишаються практично без обмежень.

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