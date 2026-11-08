Мешканці гуртожитків, які роками живуть в окремих кімнатах, мають право безкоштовно оформити їх у власність. Але закон передбачає низку обмежень, через які частині людей у приватизації відмовляють.

Право на житло через суд в Україні доводиться відстоювати й сиротам, і переселенцям, і мешканцям гуртожитків. Останні нерідко десятиліттями живуть в окремих кімнатах, сплачують комунальні послуги та зареєстровані за адресою, однак оформити таке приміщення у власність виходить не в усіх. Розповідаємо, що каже закон про приватизацію кімнати в гуртожитку, кому можуть відмовити та що з цього приводу вирішують суди.

Що каже закон

Головний документ, який гарантує мешканцям гуртожитків право на приватизацію, - Закон України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» № 500-VI. Він набув чинності ще 2009 року й діє дотепер. Суть проста: людина, яка законно проживає в гуртожитку й зареєстрована в ньому, має право безкоштовно приватизувати займану кімнату.

Але є важлива умова: гуртожиток має перебувати у власності територіальної громади. Якщо будівля належить державному підприємству, установі чи навчальному закладу, її спочатку мають передати в комунальну власність. Без такого кроку приватизація неможлива.

Хто має право, а кому відмовлять

Оформити кімнату у власність може той, хто має постійну реєстрацію в гуртожитку і фактично там проживає. Це ключова вимога: тимчасова реєстрація або проживання без прописки права на приватизацію не дає.

Водночас закон визначає категорії, яким у приватизації відмовляють. Не підлягають приватизації кімнати в гуртожитках, що перебувають в аварійному стані, призначені для проживання військовослужбовців, розташовані на території військових частин чи режимних об'єктів. Не приватизують і службове житло, надане на час роботи чи навчання, а також кімнати в гуртожитках, які використовують для тимчасового проживання студентів або сезонних працівників.

Ще одне обмеження - одноразовість. Скористатися правом безкоштовної приватизації житла можна лише один раз. Якщо людина вже використала житловий чек або раніше приватизувала інше житло, повторно безкоштовно оформити кімнату не вийде.

Що вирішують суди

Значна частина спорів виникає через те, що власники гуртожитків - заводи, університети, держпідприємства - не поспішають передавати будівлі громадам. Суди в таких справах часто стають на бік мешканців: зобов'язують власника передати гуртожиток у комунальну власність, а місцеву раду - провести приватизацію. Також суди визнають право на кімнату за людьми, які роками там прожили й зареєстровані, навіть якщо договір про надання житла не зберігся.

Як оформити приватизацію

Процедура починається зі звернення до власника гуртожитку або органу місцевого самоврядування. Якщо будівля ще в державній чи відомчій власності, спершу треба домогтися її передачі громаді. Далі до місцевої ради або її житлового управління подають заяву разом із документами: паспортом, ідентифікаційним кодом, довідкою про реєстрацію місця проживання та документом, що підтверджує право на зайняття кімнати (ордер, договір, рішення про надання житла). Після перевірки видають свідоцтво про право власності на житло.

Якщо власник або місцева рада безпідставно відмовляє, звертатися можна до суду - практика показує, що мешканці гуртожитків такі спори виграють, коли підтверджують законне проживання й постійну реєстрацію.

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