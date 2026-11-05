Українці, які виросли без батьків, мають право на житло від держави, однак отримати квартиру вдається далеко не всім. Юрист пояснив, у яких випадках реально через суд домогтися помешкання або грошової компенсації.

Компенсація за пошкоджене житло в Україні - тема, з якою стикаються тисячі родин, але окрема катего́рія громадян, які виросли без батьків, по роках чекають квартири в черзі і отримують лише відмови. Розповідаємо, коли звернення до суду справді дає шанс домогтися помешкання або грошей.

Історія, яку розібрав юрист Костянтин Гончаренко на порталі «Юристи.UA», показова: чоловік зі статусом сироти стоїть у квартирній черзі ще з 2011 року, але житло так і не отримав. У грошовій компенсації йому теж відмовили, пояснивши це війною.

Чи можна через суд отримати квартиру

Воєнний стан, за словами юриста, не скасовує права сиріт на житло. Тому відмову можна оскаржити, і вже є прецеденти, коли суди ставали на бік людей, які роками чекали помешкання.

Наприклад, у справі № 187/210/20 Верховний Суд зобов'язав місцеву владу надати житло особі з числа дітей-сиріт. Проте виграти таку справу вдається не завжди, і багато залежить від місця людини в черзі.

Коли суд може допомогти

Якщо людина стоїть першою у списку на позачергове отримання житла або перед нею немає осіб з більшими пільгами - шанси на успіх високі. Якщо ж попереду є інші претенденти, які теж мають право на першочергове забезпечення квартирою, суд не може дозволити їх оминути. Таку позицію суди висловлювали, зокрема, у справі № 522/9768/16-ц.

Важливо й те, коли особу поставили на облік. Потрібно підтвердити, що це сталося до досягнення 23 років, і що зміни в житловому законодавстві не «скинули» її чергу. Дата постановки на облік - у наведеному випадку 2011 рік - зберігається.

Чи можна вимагати гроші замість квартири

Через війну чи брак грошей у держбюджеті не можуть відмовляти в компенсації, наголошує юрист. Варто враховувати вік заявника і те, звідки мають виділятися кошти.

Якщо людині понад 35 років, то з 2022 року виплату компенсації має фінансувати місцевий бюджет. Для людей віком від 23 до 35 років передбачене спільне фінансування: половину коштів надає держава, іншу половину - місцева влада.

Що зробити перед зверненням до суду

Спершу радять зібрати документи, які підтверджують право на житло і причини відмови. Для цього треба звернутися до місцевої ради або виконкому і попросити:

копію рішення про постановку на квартирний облік;

довідку про поточне місце в черзі;

письмову відмову в наданні квартири або компенсації;

інформацію про місцеві житлові програми та їхнє фінансування.

Якщо відмовили лише усно, потрібно подати письмову заяву та отримати офіційну відповідь. Саме ці документи допоможуть зрозуміти, чи є підстави для судового позову.

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