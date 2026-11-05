Компенсація за пошкоджене житло в Україні - тема, з якою стикаються тисячі родин, але окрема катего́рія громадян, які виросли без батьків, по роках чекають квартири в черзі і отримують лише відмови. Розповідаємо, коли звернення до суду справді дає шанс домогтися помешкання або грошей.
Історія, яку розібрав юрист Костянтин Гончаренко на порталі «Юристи.UA», показова: чоловік зі статусом сироти стоїть у квартирній черзі ще з 2011 року, але житло так і не отримав. У грошовій компенсації йому теж відмовили, пояснивши це війною.
Чи можна через суд отримати квартиру
Воєнний стан, за словами юриста, не скасовує права сиріт на житло. Тому відмову можна оскаржити, і вже є прецеденти, коли суди ставали на бік людей, які роками чекали помешкання.
Наприклад, у справі № 187/210/20 Верховний Суд зобов'язав місцеву владу надати житло особі з числа дітей-сиріт. Проте виграти таку справу вдається не завжди, і багато залежить від місця людини в черзі.
Коли суд може допомогти
Якщо людина стоїть першою у списку на позачергове отримання житла або перед нею немає осіб з більшими пільгами - шанси на успіх високі. Якщо ж попереду є інші претенденти, які теж мають право на першочергове забезпечення квартирою, суд не може дозволити їх оминути. Таку позицію суди висловлювали, зокрема, у справі № 522/9768/16-ц.
Важливо й те, коли особу поставили на облік. Потрібно підтвердити, що це сталося до досягнення 23 років, і що зміни в житловому законодавстві не «скинули» її чергу. Дата постановки на облік - у наведеному випадку 2011 рік - зберігається.
Чи можна вимагати гроші замість квартири
Через війну чи брак грошей у держбюджеті не можуть відмовляти в компенсації, наголошує юрист. Варто враховувати вік заявника і те, звідки мають виділятися кошти.
Якщо людині понад 35 років, то з 2022 року виплату компенсації має фінансувати місцевий бюджет. Для людей віком від 23 до 35 років передбачене спільне фінансування: половину коштів надає держава, іншу половину - місцева влада.
Що зробити перед зверненням до суду
Спершу радять зібрати документи, які підтверджують право на житло і причини відмови. Для цього треба звернутися до місцевої ради або виконкому і попросити:
- копію рішення про постановку на квартирний облік;
- довідку про поточне місце в черзі;
- письмову відмову в наданні квартири або компенсації;
- інформацію про місцеві житлові програми та їхнє фінансування.
Якщо відмовили лише усно, потрібно подати письмову заяву та отримати офіційну відповідь. Саме ці документи допоможуть зрозуміти, чи є підстави для судового позову.
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