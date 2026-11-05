Комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт №15388. Банки зобов'яжуть перевіряти походження грошей ще до внесення застави в кримінальному провадженні, а за відсутності підтверджень - зупиняти операцію.

Банки посилюють контроль за клієнтськими платежами знову - цього разу нові правила можуть торкнутися тих, хто вносить грошову заставу за підозрюваного чи обвинуваченого.

Комітет Верховної Ради з питань цифрової трансформації підтримав законопроєкт №15388. Документ, як повідомляє Concord Fintech, пропонує зміни до Кримінального процесуального кодексу України та закону про фінансовий моніторинг, аби не допустити легалізації злочинних коштів через механізм застави.

Для клієнта головне правило виглядає так: перш ніж переказати гроші як заставу, банк або інший суб'єкт фінансового моніторингу має підтвердити їхнє походження. Якщо офіційними документами довести законність джерела неможливо, фінансову операцію зупинять ще до зарахування коштів.

Які операції стануть під контролем

Автори проєкту пропонують вважати пороговою кожну операцію з внесення застави - незалежно від суми. Це означає, що навіть невеликий переказ підлягає обов'язковому повідомленню: про нього банк має поінформувати Державну службу фінансового моніторингу не пізніше наступного робочого дня після зарахування грошей.

У такому повідомленні мають бути дані про кримінальне провадження, суму застави, фактичного платника, його зв'язок із підозрюваним, а також результати перевірки походження коштів.

Коли заставу можуть забрати в дохід держави

Законопроєкт додає нову підставу для звернення застави в дохід держави: неможливість підтвердити законність походження грошей. У такому разі кошти можуть стягнути повністю або частково - навіть якщо підозрюваний, обвинувачений чи заставодавець виконували всі процесуальні обов'язки. Зміни стосуються чинної статті 182 Кримінального процесуального кодексу.

Хто дізнається, хто вніс заставу

Передбачено і публічне розкриття даних. Орган чи установа, на рахунок якої надійшли кошти, протягом трьох робочих днів передає відомості Державній судовій адміністрації України. Далі ДСА протягом трьох робочих днів після отримання інформації оприлюднює її на офіційному сайті. Тобто дані про те, хто саме вніс заставу, стануть публічно доступними.

Що робити, якщо потрібно внести заставу

Якщо ви плануєте внести грошову заставу, варто заздалегідь підготувати документи, які підтверджують походження коштів. Це може бути:

довідка про доходи та сплачені податки;

банківська виписка про накопичення;

договір купівлі-продажу майна, якщо гроші отримані від його реалізації;

кредитний договір або договір позики.

Без таких підтверджень банк матиме право зупинити переказ. Крім того, варто врахувати: дані про фактичного платника застави можуть стати публічними після ухвалення документа. Тому перед внесенням коштів краще перевірити, чи готові ви до розголосу цієї інформації.

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