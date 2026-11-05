У листопаді батьків в Україні карають гривнею не лише за те, що вони не дбають про дітей, а й за провини самих дітей. Штрафи стартують від 17 гривень, а максимум сягає 5100 гривень; у найгіршому разі можна втратити батьківські права.

Штрафи за порушення військового обліку в Україні стягують усе активніше, однак гривнею карають і батьків за провини, пов'язані з дітьми. У листопаді покарання сягають 5100 гривень, а за систематичне нехтування обов'язками можна втратити батьківські права.

Відповідальність за дітей в Україні закріплена в законі. Платити з власної кишені доводиться як за власну бездіяльність, так і за вчинки дітей, які ще не досягли віку притягнення до відповідальності. Актуальні цифри зібрав портал «Час-Дій».

За що штрафують і на які суми

У листопаді батькам можуть виписати штраф за такі порушення:

у дитини немає зареєстрованого місця проживання - від 17 до 51 гривні;

батьки довели підлітка до сп'яніння - від 102 до 136 гривень;

не займалися вихованням, немає нормальних умов для життя - від 850 до 1700 гривень, а за повторне порушення протягом року - до 5100 гривень;

шкільний булінг, якщо кривднику від 14 до 16 років, - батьки платять від 850 до 1700 гривень;

проігнорували вимоги служби у справах дітей - від 1700 до 2550 гривень, за повторне порушення - до 5100 гривень;

не надали медичну допомогу або відмовилися від необхідного лікування - від 1700 до 3400 гривень;

навмисно залишили дитину за кордоном - від 1700 до 3400 гривень;

дитина скоїла кримінальне правопорушення, але замала для суду, - батьки заплатять від 1700 до 5100 гривень.

Куди йдуть аліменти: як перевірити витрати

Окрема болюча тема - дитячі гроші. Закон закріплює, що аліменти витрачаються виключно на потреби дитини: їжу, одяг, гуртки, лікування та розвиток. Якщо ви справно сплачуєте аліменти, але підозрюєте, що колишній партнер чи партнерка витрачає їх на власні забаганки, є повне право звернутися до органів опіки та піклування.

Інспектори можуть навідатися додому, щоб на власні очі оцінити реальні умови життя дитини. Вриватися раптово ніхто не буде: про візит зобов'язані попередити рекомендованим листом щонайменше за тиждень.

Що робити, якщо аліменти витрачають не за призначенням

Якщо перевірка підтвердить, що гроші йдуть «не туди», у платника з'являється потужний аргумент для суду. Через суд можна вимагати зменшення розміру виплат або переведення частини коштів на особистий банківський рахунок дитини. Доступ до цих грошей дитина отримає вже після досягнення повноліття.

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