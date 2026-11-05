Штрафы за нарушение воинского учета в Украине взыскивают все активнее, однако гривной наказывают и родителей за проступки, связанные с детьми. В ноябре наказания достигают 5100 гривен, а за систематическое пренебрежение обязанностями можно потерять родительские права.
Ответственность за детей в Украине закреплена в законе. Платить из собственного кармана приходится как за собственное бездействие, так и за поступки детей, которые еще не достигли возраста привлечения к ответственности. Актуальные цифры собрал портал «Час-Дій».
За что штрафуют и на какие суммы
В ноябре родителям могут выписать штраф за такие нарушения:
- у ребенка нет зарегистрированного места жительства - от 17 до 51 гривны;
- родители довели подростка до опьянения - от 102 до 136 гривен;
- не занимались воспитанием, нет нормальных условий для жизни - от 850 до 1700 гривен, а за повторное нарушение в течение года - до 5100 гривен;
- школьный буллинг, если обидчику от 14 до 16 лет, - родители платят от 850 до 1700 гривен;
- проигнорировали требования службы по делам детей - от 1700 до 2550 гривен, за повторное нарушение - до 5100 гривен;
- не оказали медицинскую помощь или отказались от необходимого лечения - от 1700 до 3400 гривен;
- намеренно оставили ребенка за границей - от 1700 до 3400 гривен;
- ребенок совершил уголовное правонарушение, но слишком мал для суда, - родители заплатят от 1700 до 5100 гривен.
Куда идут алименты: как проверить расходы
Отдельная болезненная тема - детские деньги. Закон закрепляет, что алименты тратятся исключительно на потребности ребенка: еду, одежду, кружки, лечение и развитие. Если вы исправно платите алименты, но подозреваете, что бывший партнер тратит их на собственные прихоти, есть полное право обратиться в органы опеки и попечительства.
Инспекторы могут навестить домой, чтобы своими глазами оценить реальные условия жизни ребенка. Врываться внезапно никто не будет: о визите обязаны предупредить заказным письмом минимум за неделю.
Что делать, если алименты тратят не по назначению
Если проверка подтвердит, что деньги идут «не туда», у плательщика появляется сильный аргумент для суда. Через суд можно требовать уменьшения размера выплат или перевода части средств на личный банковский счет ребенка. Доступ к этим деньгам ребенок получит уже после достижения совершеннолетия.
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