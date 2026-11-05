Максимальная пенсия в Украине в ноябре 2026 года составляет 25 950 гривен в месяц. Ограничение равно десяти прожиточным минимумам для лиц, утративших трудоспособность, и распространяется на всю сумму выплаты вместе с надбавками и доплатами.

Пенсионные выплаты в Украине в ноябре имеют четкий верхний предел. По общему правилу максимальная пенсия составляет 25 950 гривен в месяц, и это равняется десяти прожиточным минимумам для лиц, утративших трудоспособность.

Сумма напрямую привязана к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет 2595 гривен. Именно поэтому предельная пенсия выходит ровно 25 950 гривен: десять умножить на 2595. Как сообщает Судебно-юридическая газета, это общий лимит, предусмотренный статьей 27 закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Что входит в максимальную сумму

Лимит распространяется не только на основной размер пенсии, но и на все доплаты, предусмотренные законодательством. В 25 950 гривен засчитывают надбавки, повышения, дополнительные пенсии, целевую денежную помощь, пенсию за особые заслуги перед Украиной, а также результаты индексации и перерасчетов.

На практике это означает, что даже при большом стаже и высокой зарплате начисленная выплата не может превысить установленный предел. Если после всех расчетов пенсия получается больше 25 950 гривен, фонд выплачивает именно эту сумму, а разницу не начисляет.

Как действует ограничение

Ограничение применяют автоматически при назначении или перерасчете пенсии. Поэтому пенсионерам не нужно отдельно обращаться в Пенсионный фонд, чтобы его применили. Для большинства украинцев реальная выплата существенно ниже максимума, поэтому лимит касается прежде всего тех, у кого расчетная пенсия приближается к верхней отметке.

Как узнать свою пенсию и действует ли для вас лимит

Проверить начисленную сумму можно в личном кабинете на веб-портале Пенсионного фонда Украины или через приложение «Дія». Для входа достаточно авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи или BankID. Если выплата превысила максимум, никаких дополнительных заявлений подавать не нужно: фонд начислит 25 950 гривен, а сумму сверх лимита не выплатит.

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