Кабмин повысил предельный размер компенсации зарплат во время вынужденного простоя с 17 294 до 25 941 грн на работника в месяц.

Зарплата во время простоя в Украине теперь компенсируется государством больше - Кабинет министров повысил предельный размер выплаты с 17 294 до 25 941 грн на работника в месяц. Речь идет о программе "Точка опоры", которую ввели для предприятий, чье имущество пострадало от российских атак.

Ранее максимальная сумма помощи составляла 2 минимальные заработные платы, то есть 17 294 грн. Теперь правительство подняло лимит до 3 минимальных зарплат - 25 941 грн. Об обновлении условий сообщает LIGA Закон.

Кроме увеличения лимита, изменился порядок возмещения единого социального взноса. ЕСВ, начисленный на сумму помощи, теперь будут компенсировать отдельно, то есть сверх установленного предела в 3 минимальные зарплаты.

В то же время помощь отнесли к фонду оплаты труда. Это означает, что с нее будут удерживать налог на доходы физических лиц в размере 18% и военный сбор 5%.

Обновили и подход к определению средней зарплаты работника. Из расчета исключили разовые выплаты, материальную помощь и премии к юбилейным датам. Сама компенсация определяется как разница между средней зарплатой за последние полгода и фактической оплатой времени простоя.

Кто может получить компенсацию

Претендовать на выплаты могут субъекты хозяйствования, кроме бюджетных учреждений, имущество которых повредили или уничтожили в результате боевых действий, терактов или диверсий после 1 января 2026 года. Предприятие должно работать не менее 6 месяцев до повреждения и объявить простой или приостановить действие трудовых договоров.

Также у работодателя не должно быть долгов по зарплате, налогам и ЕСВ, а сам он не может находиться в процедуре банкротства или ликвидации. Помощь предоставляют только за тех работников, которые проработали на предприятии не менее 6 календарных месяцев до оформления простоя.

Еще одно уточнение касается предприятий, которые были вынуждены переехать. Релокация больше не лишает права на помощь: если бизнес возобновил работу на новом месте, выплаты могут продолжаться.

Как работает программа "Точка опоры"

Программу ввели постановлением Кабмина № 449 от 1 апреля 2026 года. Ее реализуют Министерство экономики и Государственная служба занятости. Цель - сохранить трудовые коллективы и ускорить восстановление предприятий после разрушений.

Компенсацию назначают на период до 3 месяцев. Продлить ее до 6 месяцев можно при условии, что работодатель утвердил план восстановления деятельности и выполняет его, например отстраивает производство или переносит предприятие в другое место.

Как оформить выплату

Для получения средств нужно обратиться в центр занятости по месту ведения деятельности или по новому адресу после релокации. Заявление следует подать в течение 90 календарных дней от даты оформления простоя или приостановления трудового договора.

К заявлению прилагают документы о повреждении имущества, приказ о простое и сведения о работниках. Центр занятости принимает решение в течение 10 рабочих дней.

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