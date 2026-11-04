Автоэксперты советуют готовить машину к зиме заранее, не дожидаясь первого снега. Рассказываем, как выбрать зимние шины, каких ошибок избегать на скользкой дороге и какие 7 вещей обязательно держать в багажнике.

Подготовка автомобиля к зиме для водителей - это не один визит на СТО, а целый набор мелочей, которые спасают в самый неподходящий момент. Первый снег и гололед обычно застают врасплох, поэтому специалисты советуют все проверить заранее.

Главная ошибка новичков - тянуть с переобуванием до первого снегопада. На самом деле переходить на зимнюю резину нужно, как только среднесуточная температура опускается ниже +7 °C. В холодную погоду летние шины теряют эластичность, машина хуже держит дорогу, а тормозной путь заметно увеличивается.

Как выбрать зимние шины

Шипованные шины лучше показывают себя на заснеженных дорогах и гололеде, но быстрее стираются на чистом асфальте. Фрикционная резина, или «липучки», более универсальна и хорошо держит мокрое покрытие. Для суровых зим стоит смотреть на скандинавские модели, для мягкого климата с частыми оттепелями - на европейские.

Кроме резины, перед сезоном стоит проверить аккумулятор, залить зимнюю жидкость для омывателя и убедиться, что исправно работают обогрев салона, стекла и зеркал. Слабый аккумулятор в мороз - самая частая причина, почему машина не заводится утром.

7 вещей, которые всегда должны лежать в багажнике

Именно содержимое багажника часто решает, доедет водитель домой или будет ночевать на трассе. Эксперты советуют постоянно держать в машине семь вещей:

фонарик - чтобы осмотреть машину или найти проблему в темноте;

щетку со скребком для снега - без нее утром просто не поедешь;

лопату - если машина застряла в снегу;

буксировочный трос - на случай, когда самостоятельно не выбраться;

пусковое устройство для аккумулятора - заводит двигатель даже в сильный мороз;

теплую одежду - перчатки, шапку и запасной свитер;

зарядное устройство для телефона - связь в дороге может решить все.

Такой набор пригодится во время поломки или когда автомобиль застрял на заснеженной дороге вдали от населенных пунктов.

Как ездить по скользкой дороге

На зимней трассе стоит снижать скорость и держать большую дистанцию: на скользком покрытии машина тормозит значительно дольше. Если автомобиль начало заносить, руль нужно поворачивать в сторону заноса - это единственный способ выровнять машину. А когда автомобиль застрял в снегу, не стоит резко жать на газ: лучше действовать плавно, раскачивая машину, или попросить помощи у других водителей.

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