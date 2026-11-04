Кредитную историю теперь можно получить прямо в чате с ИИ-ассистентом в «Дії» - без регистрации в бюро и суток ожидания. Раз в год отчет бесплатный, каждый следующий запрос стоит 90 грн.

Ошибочный долг могут начислить кому угодно, и кредит здесь - самый опасный сценарий. Мошенники оформляют заем на чужое имя по украденным или слитым данным, и человек узнает о нем уже тогда, когда начинают звонить коллекторы. Теперь проверить, не «висит» ли на вас чужой кредит, можно за считанные минуты - прямо со смартфона.

Раньше, чтобы узнать свою кредитную историю, нужно было регистрироваться в бюро кредитных историй и ждать верификацию около суток. Теперь все сводится к одному сообщению в приложении «Дія»: достаточно написать ИИ-ассистенту «Хочу получить кредитную историю».

Об этом сообщает «Закон і Бізнес» со ссылкой на Минцифры. По словам Chief AI Officer ведомства Романа Кислого, Дія.АІ проверит, доступен ли бесплатный отчет, и сформирует документ прямо в чате.

Сколько стоит проверка кредитной истории

Раз в год кредитную историю можно получить бесплатно. Каждый следующий запрос будет стоить 90 гривен. Правда, платную часть сервиса пока еще не подключили: ассистент подтягивает уже сгенерированный бесплатный отчет, если он у вас есть.

Данные для отчета берут из бюро кредитных историй, а сам ассистент их не хранит. То есть ваша финансовая информация не оседает в приложении - это отдельный уровень защиты.

Что делать, если в отчете есть чужой кредит

Если в сформированном отчете обнаружился кредит, которого вы никогда не брали, ассистент подскажет, куда обращаться, но само заявление за вас не подаст. Это важно понимать: искусственный интеллект помогает выявить проблему, а решать ее придется через официальные каналы.

Алгоритм действий в таком случае выглядит так: зафиксировать факт чужого кредита в отчете, обратиться в финансовое учреждение, которое якобы выдало заем, с заявлением о мошенничестве, а при необходимости - подать обращение в Национальную полицию. Отчет из «Дії» станет документальным подтверждением того, что заем вам не принадлежит.

Главное преимущество нового сервиса - скорость и простота. Человеку больше не нужно разбираться, как оформить запрос в бюро кредитных историй, собирать бумаги или ждать в очередях. Все происходит в одном чате, а результат приходит сразу.

Эксперты советуют проверять кредитную историю хотя бы раз в год, даже если вы никогда не брали кредитов: чем раньше вы обнаружите мошеннический заем, тем легче его оспорить и избежать начисленных процентов и неприятных звонков с требованием погасить чужой долг.

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