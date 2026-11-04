Верховный Суд объяснил, когда невозврат займа превращается из обычного долга в уголовное мошенничество. Разграничение зависит от умысла на момент получения денег.

Долги и принудительное списание денег со счетов - знакомая многим ситуация, но когда одалживаешь деньги знакомому, а он не возвращает, возникает другой вопрос: можно ли привлечь его к уголовной ответственности за мошенничество? Позицию по этому поводу сформулировал Верховный Суд.

Ключевой принцип, который повторяет судебная практика, - сам факт невозврата долга не является мошенничеством. Если человек взял деньги, есть расписка или договор займа, а потом не смог вернуть из-за нехватки средств, задержек на работе или других жизненных обстоятельств - это гражданско-правовой спор, который решается иском в суде, а не уголовным делом.

Когда невозврат денег становится мошенничеством

Мошенничество в Украине наказывается по статье 190 Уголовного кодекса. Его суть - завладение чужим имуществом или приобретение права на него путём обмана или злоупотребления доверием. Решающее значение имеет момент получения денег: если заёмщик уже тогда не собирался их возвращать, а лишь имитировал намерение, чтобы выманить средства, - это умышленное мошенничество.

Верховный Суд неоднократно подчёркивал: намерение не возвращать долг должно существовать именно на момент получения средств. Если умысел «не отдавать» возник позже, после получения займа, когда человек уже реально распорядился деньгами, - уголовного состава преступления нет. Это остаётся гражданским долгом.

Как следствие доказывает мошенничество

Обвинение должно подтвердить, что обман или злоупотребление доверием произошли до или в момент передачи денег. Доказательствами могут быть: фиктивные сведения о доходах или имуществе, которые заёмщик сообщил кредитору, взятие денег сразу с намерением уехать и скрыться, оформление займа под несуществующий залог, а также многочисленные аналогичные эпизоды с разными людьми, указывающие на схему.

Простой просроченный долг без признаков обмана на момент займа остаётся в плоскости гражданского права. В таком случае кредитору стоит взыскивать средства через суд в порядке приказного или искового производства, а не писать заявление о мошенничестве, которое следователь, скорее всего, не откроет из-за отсутствия состава преступления.

Какие суммы фигурируют в делах

Квалификация мошенничества в Украине привязана к размеру причинённого ущерба. По части 1 статьи 190 УК речь идёт о мелком мошенничестве. Значительный ущерб начинается от 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (в 2026 году - от 302 800 гривен), крупный размер - от 250 000 минимумов, что составляет от 378,5 миллиона гривен. Чем выше причинённая сумма, тем строже ответственность - вплоть до лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества за особо крупные размеры.

Для потребителей и обычных займов между людьми практический вывод прост: оформляйте заём письменно, фиксируйте условия возврата, а если долг не возвращают - сначала обращайтесь с гражданским иском. Уголовное дело о мошенничестве имеет перспективу лишь тогда, когда есть реальные доказательства обмана на этапе получения денег.

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