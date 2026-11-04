Денежная помощь переселенцам от международных фондов продолжает поступать в украинские регионы - на этот раз гранты на сельское хозяйство анонсировали для жителей трех областей, граничащих с зоной боевых действий.
В ноябре 2026 года Эстонский совет по делам беженцев (ERC Ukraine) реализует программу финансовой поддержки домохозяйств, которые производят мясную и яичную продукцию. Помощь ориентирована прежде всего на уязвимые группы населения - пожилых людей и лиц с инвалидностью, которые продолжают жить возле линии фронта.
Где действует программа
Подать заявку могут жители, проживающие на расстоянии 25 километров и дальше от линии фронта. Речь идет о таких регионах:
- Запорожская область - Запорожский район;
- Харьковская область - Изюмский, Купянский, Харьковский и Чугуевский районы;
- Днепропетровская область - Криворожский, Никопольский и Синельниковский районы.
Кто может получить грант
К программе допускают домохозяйства из уязвимых категорий, в частности:
- лиц с инвалидностью I-II группы;
- пожилых людей от 60 лет;
- безработных;
- ветеранов войны, которые уже не находятся на службе;
- молодых домохозяйств, где членам до 25 лет;
- семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми;
- беременных женщин и женщин с детьми до двух лет;
- семьи с несовершеннолетними детьми, возглавляемые одним взрослым.
Какие суммы выплачивают
На производство мясной и яичной продукции предусмотрен грант в размере 12 780 гривен. Кроме того, можно оформить помощь на другие виды деятельности: 16 600 гривен или 17 381 гривню - на выращивание продуктов растительного происхождения, производство молочной продукции, разведение коз или свиней.
Как подать заявку и какие документы нужны
Для участия в программе необходимо заполнить онлайн-форму ERC Ukraine и приложить документы, подтверждающие статус. Среди них могут быть справка о статусе переселенца (для тех, кто переехал более шести месяцев назад), медицинская справка о ранении вследствие боевых действий, подтверждение потери родственника из-за войны, справка об инвалидности вследствие войны, акт о поврежденном или разрушенном имуществе, а также подтверждение проживания в указанных районах.
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