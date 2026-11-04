В ноябре 2026 года Эстонский совет по делам беженцев запускает грантовую программу для домохозяйств возле линии фронта: на производство мясной и яичной продукции можно получить от 12 780 гривен.

Денежная помощь переселенцам от международных фондов продолжает поступать в украинские регионы - на этот раз гранты на сельское хозяйство анонсировали для жителей трех областей, граничащих с зоной боевых действий.

В ноябре 2026 года Эстонский совет по делам беженцев (ERC Ukraine) реализует программу финансовой поддержки домохозяйств, которые производят мясную и яичную продукцию. Помощь ориентирована прежде всего на уязвимые группы населения - пожилых людей и лиц с инвалидностью, которые продолжают жить возле линии фронта.

Где действует программа

Подать заявку могут жители, проживающие на расстоянии 25 километров и дальше от линии фронта. Речь идет о таких регионах:

Запорожская область - Запорожский район;

Харьковская область - Изюмский, Купянский, Харьковский и Чугуевский районы;

Днепропетровская область - Криворожский, Никопольский и Синельниковский районы.

Кто может получить грант

К программе допускают домохозяйства из уязвимых категорий, в частности:

лиц с инвалидностью I-II группы;

пожилых людей от 60 лет;

безработных;

ветеранов войны, которые уже не находятся на службе;

молодых домохозяйств, где членам до 25 лет;

семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми;

беременных женщин и женщин с детьми до двух лет;

семьи с несовершеннолетними детьми, возглавляемые одним взрослым.

Какие суммы выплачивают

На производство мясной и яичной продукции предусмотрен грант в размере 12 780 гривен. Кроме того, можно оформить помощь на другие виды деятельности: 16 600 гривен или 17 381 гривню - на выращивание продуктов растительного происхождения, производство молочной продукции, разведение коз или свиней.

Как подать заявку и какие документы нужны

Для участия в программе необходимо заполнить онлайн-форму ERC Ukraine и приложить документы, подтверждающие статус. Среди них могут быть справка о статусе переселенца (для тех, кто переехал более шести месяцев назад), медицинская справка о ранении вследствие боевых действий, подтверждение потери родственника из-за войны, справка об инвалидности вследствие войны, акт о поврежденном или разрушенном имуществе, а также подтверждение проживания в указанных районах.

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