Люди с инвалидностью в Украине могут не платить за часть коммунальных услуг и бесплатно ездить в транспорте. Государство гарантирует эти права законом, но объем льгот зависит от группы инвалидности и статуса человека.

Льготы на коммуналку в Украине есть не только у военных - люди с инвалидностью тоже могут не платить за ряд услуг и бесплатно ездить в транспорте. Такие гарантии закреплены законом, но объем льгот зависит от группы инвалидности и статуса человека.

Люди с инвалидностью в Украине имеют право не только на пенсию и социальную помощь. В определенных случаях государство компенсирует им расходы на жилищно-коммунальные услуги, а также дает право бесплатно пользоваться общественным транспортом. О том, кто может претендовать на такие льготы и какие есть ограничения, рассказали в Новини.LIVE.

Льготы на коммунальные услуги

Сам факт инвалидности по общему правилу не дает прямых скидок на газ, отопление, электроэнергию или другие услуги. Вместо этого человек с инвалидностью может оформить жилищную субсидию. Пенсионный фонд переназначает ее ежегодно автоматически, поэтому документы подают один раз, а дальше лишь периодически подтверждают доходы.

Отдельное исключение сделано для украинцев, получивших инвалидность вследствие войны. Они имеют право одновременно и на жилищные, и на коммунальные льготы. В частности речь идет о 100-процентной скидке на плату за пользование жильем и такой же скидке на коммунальные услуги - газ, свет, отопление и воду в пределах средних норм потребления.

Отдельно предусмотрена 100-процентная скидка на топливо, в том числе жидкое, если человек живет в доме без централизованного отопления. Скидку считают на норму жилой площади: 21 квадратный метр отапливаемой площади на каждого человека, постоянно проживающего в помещении, плюс дополнительные 10,5 квадратного метра на семью.

Бесплатный проезд: кто имеет право

Бесплатно пользоваться городским транспортом могут люди с первой и второй группой инвалидности, а также дети с инвалидностью. Для льготного проезда нужно предъявить соответствующее удостоверение или справку МСЭК. Кроме того, полную скидку получает лицо, сопровождающее человека с инвалидностью первой группы или ребенка с инвалидностью.

Для людей с третьей группой инвалидности картина иная: бесплатный проезд в троллейбусах, автобусах и метро им не предусмотрен. В то же время эта категория, как и остальные люди с инвалидностью, может пользоваться междугородним транспортом со скидкой 50% от стоимости билета. Льгота сезонная и действует только с 1 октября по 15 мая.

Еще одно исключение касается людей с инвалидностью вследствие войны: независимо от установленной группы они имеют право на бесплатный проезд в пассажирском городском транспорте.

Как оформить льготы и субсидию

За коммунальными льготами и жилищной субсидией обращаются в Пенсионный фонд Украины. Заявление можно подать лично через сервисный центр, через уполномоченных лиц территориальной общины или онлайн - на портале электронных услуг ПФУ или в приложении "Дія". После первого рассмотрения субсидию переназначают ежегодно автоматически, но об изменении доходов или места жительства нужно своевременно сообщать в ПФУ.

Для льготного проезда достаточно иметь при себе удостоверение лица с инвалидностью или справку МСЭК и показывать ее по требованию кондуктора или контролера. Люди с инвалидностью вследствие войны предъявляют соответствующее удостоверение, подтверждающее их статус.

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