Обычная на вид купюра в кошельке может стоить в 2000 раз больше номинала. Рассказываем, какие доллары и евро ищут коллекционеры и как проверить собственные наличные.

Денежные выплаты через ПриватБанк - далеко не единственный способ заработать на собственных деньгах: обычная на вид купюра в кошельке может стоить в сотни, а то и в тысячи раз больше номинала. Речь о редких долларах, евро и гривнах, за которыми охотятся коллекционеры-бонисты.

О том, какие банкноты представляют наибольший интерес для собирателей, в интервью РБК-Украина рассказал президент Украинского отделения Международного общества банкнот (IBNS) Виталий Гащак. По его словам, единой купюры, за которой гоняются все коллекционеры, не существует - бонисты часто формируют тематические коллекции, поэтому каждый ищет собственные редкие экземпляры.

Какие купюры ценят коллекционеры

В то же время есть несколько категорий банкнот, которые стабильно интересуют собирателей. Это купюры с пометкой "Образец" - такие банкноты не предназначались для обычного обращения, их использовали для обучения кассиров и демонстрации новых выпусков. Отдельно идут купюры с необычными серийными номерами, которые могут существенно поднять стоимость банкноты.

Особенно ценятся низкие номера - от 000000001 до 000000100, а также купюры, где все цифры одинаковые. Например, привлекательным для коллекционеров может быть номер 777777777. Ловят бонисты и красивые последовательности цифр, например 123456. Отдельная статья дохода - купюры с производственными ошибками: смещение печати, перевернутые элементы, отсутствие отдельных красок.

Что касается долларов, отдельно ценятся так называемые звездные банкноты - замещающие купюры, где после серийного номера стоит звездочка. Их печатают на замену бракованным, и из-за малого тиража они стоят заметно дороже. Известна история, когда американский студент снял в банкомате 20-долларовую купюру с редким номером и продал ее почти за 400 тысяч долларов - банкнота даже попала в Книгу рекордов Гиннеса.

Дорого стоят и памятные выпуски, а также банкноты, вышедшие из обращения и сохранившиеся в ограниченном количестве. Именно здесь цифры впечатляют больше всего: памятную 50-гривневую банкноту 2011 года "20 лет НБУ", которой выпустили лишь 1000 штук, на коллекционном рынке оценивают более 100 тысяч гривен. То есть ее цена может в 2000 раз превышать номинал.

Еще дороже исторические экземпляры. Отдельные банкноты периода Украинской Народной Республики и немецкой оккупации оценивают от 2 до 15 тысяч евро. В то же время такая стоимость касается лишь редких экземпляров, а не всех банкнот этих периодов.

Что проверить в собственной купюре

Чтобы понять, может ли обычная купюра заинтересовать коллекционера, Гащак советует обратить внимание на несколько вещей:

серию и номер - особенно низкие, повторяющиеся или последовательные цифры;

производственные дефекты - смещение печати и другие ошибки;

пометку "Образец";

год и особенности выпуска;

состояние банкноты - чем лучше сохранилась, тем ценнее;

ограниченный или памятный выпуск.

При этом сам по себе необычный номер или старый год выпуска еще не означает, что купюра стоит десятки тысяч. Окончательная цена зависит от редкости конкретного экземпляра и спроса среди собирателей.

Где продать редкую купюру

Банкноты, которые уже не в обращении, лучше всего продавать через специализированные аукционные площадки онлайн и офлайн, интернет-магазины, антикварные салоны или на встречах коллекционеров и в группах бонистов в соцсетях. Редкие экземпляры иногда встречаются на досках объявлений и блошиных рынках. Современные оборотные банкноты ищут, проверяя сдачу в магазинах, наличные из банкоматов или купюры, выданные в кассе банка.

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