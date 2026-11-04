Национальный банк объяснил рост курса доллара большими бюджетными расходами. В октябре регулятор продал рекордный объем валюты, а официальный курс доллара завершил месяц на отметке 45,35 гривны.

Курс доллара в Украине в октябре заметно вырос - и Национальный банк объяснил, почему это произошло. Главной причиной регулятор называет рост бюджетных расходов, часть которых перетекает на валютный рынок и давит на гривну.

Чтобы сдержать дальнейшее ослабление национальной валюты, НБУ в октябре продал на межбанковском рынке рекордные около 6 миллиардов долларов. Это почти на 9% больше, чем в сентябре, и более чем вдвое превышает объем интервенций за октябрь прошлого года, сообщает медиа о деньгах «Кошт» со ссылкой на дайджест финансовой группы ICU.

Сколько стоит валюта сейчас

Официальный курс доллара на конец октября составлял 45,35 гривны. За месяц гривна ослабла на 1,5%, а с начала года доллар подорожал на 7,1%. Сейчас НБУ установил курс около 45,53 гривны за доллар и 51,05 гривны за евро.

В течение нескольких месяцев курс доллара в основном держался в диапазоне 44,5-45 гривен. В октябре Нацбанк позволил валюте подорожать почти до 45,7 гривны, однако в конце месяца увеличил продажу валюты, чтобы не дать гривне упасть еще глубже.

Почему выросли бюджетные расходы

По данным НБУ, чистый приток средств из бюджета в банковскую систему в октябре вырос на 30% по сравнению с сентябрем. В конце предыдущей недели дневной чистый приток достиг почти 64 миллиардов гривен - это более 18% общего притока средств за весь октябрь.

Особенно заметной была продажа валюты в последнюю неделю месяца: тогда НБУ продал 1,8 миллиарда долларов. До этого недельные объемы интервенций оставались близкими к сентябрьским.

Кто покупает валюту и почему это давит на курс

По оценке ICU, совокупная чистая покупка валюты юридическими и физическими лицами в октябре достигла примерно 5,4 миллиарда долларов. Компании приобрели валюты на 4,2 миллиарда долларов больше, чем продали, а население чисто купило более 1,2 миллиарда долларов. Оба показателя стали рекордными в этом году.

Аналитики считают, что рост спроса со стороны бизнеса мог быть связан с закупкой импортных компонентов для украинского оружия по программе кредитной поддержки ЕС Ukraine Support Loan (USL).

Что будет с курсом и ценами дальше

Эксперты ICU не ожидают значительной дальнейшей девальвации гривны. По их мнению, Нацбанк вряд ли позволит доллару существенно подорожать выше отметок, которые наблюдались в конце октября, то есть выше уровня 45,6 гривны.

Ослабление гривны напрямую бьет по ценам на импортные товары: электронику, технику, топливо, а также по ингредиентам, которые входят в стоимость многих продуктов. Поэтому сохранение курса в нынешнем коридоре - один из главных факторов, сдерживающих дальнейший рост цен в магазинах.

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