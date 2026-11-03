Кредиты на жилье по программе "єОселя" снова пересмотрели - правительство обновило предельную стоимость квадратного метра жилья, по которой можно оформить государственную ипотеку. В конце октября 2026 года опосредованная стоимость строительства жилья по регионам выросла, а вместе с ней - и максимальные цены квартир, подпадающих под действие программы. Самые высокие лимиты теперь в Киеве, самые низкие - на Кировоградщине.

Опосредованная стоимость строительства жилья - это нормативный показатель средней стоимости возведения 1 м² общей площади в конкретном регионе. Его рассчитывает министерство восстановления и инфраструктуры, а менять может правительство несколько раз в год - именно от этого показателя зависит выбор квартиры для оформления государственной ипотеки.

Как объясняет ZAXID.NET, чтобы вычислить предельную цену 1 м² жилья по программе, нужно умножить опосредованную стоимость строительства в регионе на 2. Кроме того, по условиям «єОселя» фактическая стоимость метра и общая цена объекта могут превышать эти предельные показатели не более чем на 10%. То есть реальный лимит жилья, которое можно купить в ипотеку, несколько выше удвоенного норматива.

Новые показатели по регионам

Самая высокая опосредованная стоимость строительства теперь в Киеве - 32 600 грн за метр. Это означает, что под программу в столице подпадает жилье стоимостью до 65 200 грн за м², а с учетом 10% превышения - и вовсе близко к 71 700 грн. На втором месте - Донецкая область с показателем 29 299 грн, далее Харьковская (29 318 грн, то есть лимит около 64 500 грн), затем Львовская (27 742 грн), Николаевская (27 852 грн) и Черниговская (27 928 грн).

Самые низкие цифры - в Кировоградской области (23 707 грн за метр, лимит вдвое больше - около 52 000 грн), на Закарпатье (24 214 грн) и Житомирщине (24 520 грн). Для сравнения: в Винницкой области показатель составляет 26 897 грн, в Волынской - 26 813 грн, в Полтавской - 24 802 грн, в Киевской области - 27 859 грн, а в Одесской - 26 723 грн.

Сколько реально стоит жилье под программу

Например, во Львове под действие «єОселя» теперь подпадает жилье по цене около 61 тыс. грн за метр - именно такой является средняя цена квартир комфорт-класса в новостройках города по состоянию на 1 ноября, свидетельствуют данные портала «ЛУН. Статистика». Таким образом правительство пытается приблизить лимиты к рыночным ценам и не сужать выбор квартир для заемщиков, ведь цены на жилье постоянно растут.

Полный перечень обновленных показателей: Киев - 32 600 грн, Винницкая - 26 897 грн, Волынская - 26 813 грн, Днепропетровская - 27 043 грн, Донецкая - 29 299 грн, Житомирская - 24 520 грн, Закарпатская - 24 214 грн, Запорожская - 27 016 грн, Ивано-Франковская - 25 083 грн, Киевская - 27 859 грн, Кировоградская - 23 707 грн, Луганская - 26 758 грн, Львовская - 27 742 грн, Николаевская - 27 852 грн, Одесская - 26 723 грн, Полтавская - 24 802 грн, Ровенская - 27 397 грн, Сумская - 26 168 грн, Тернопольская - 26 146 грн, Харьковская - 29 318 грн, Херсонская - 25 379 грн, Хмельницкая - 26 845 грн, Черкасская - 27 474 грн, Черновицкая - 25 820 грн, Черниговская - 27 928 грн.

Как посчитать лимит для своего города

Чтобы понять, какую квартиру можно взять в ипотеку в вашем регионе, умножьте опосредованную стоимость строительства на 2, а затем прибавьте еще 10% сверхнормативного превышения, которое программа допускает. Например, для Харьковской области: 29 318 × 2 = 58 636 грн, плюс 10% - это примерно 64 500 грн за метр. Именно в такую цену должно вписываться жилье, которое вы выбираете для оформления «єОселя».

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