Цены на продукты в Украине в ноябре частично пошли вниз. Об этом свидетельствует мониторинг потребительских цен, который проводит Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, передает Укринформ.

Больше всего за месяц подешевели куриные яйца - на 21%, до 47,8 грн за десяток. Сливочное масло жирностью 82,5% стоит 86,6 грн за 200 г, что на 10% меньше, чем месяц назад. Свинина снизилась в цене на 8% - до 206,5 грн за килограмм.

Что подешевело из борщевого набора

Овощи борщевого набора тоже заметно подешевели. Больше всего снизилась белокочанная капуста - на 20%, до 18,2 грн за килограмм. Свекла теперь стоит 15,7 грн/кг (-8%), лук репчатый - 18,7 грн/кг (-6%), а морковь - 16,8 грн/кг (-4%).

Что осталось стабильным

В то же время цены на ряд продуктов повседневного потребления практически не изменились. Средний батон стоит 32,6 грн за 500 г, ржаной хлеб - 52,4 грн за килограмм. Подсолнечное масло держится на уровне 93,7 грн за литр, а макаронные изделия - 38,9 грн за килограмм.

В годовом измерении тенденция еще заметнее: по сравнению с ноябрем прошлого года куриные яйца подешевели на 27%, свинина - на 11%, а сливочное масло - на 6%. В ведомстве объясняют такую динамику сезонностью, объемами производства, стоимостью энергоресурсов, логистики и хранения продукции.

"Несмотря на сложные условия военного времени украинские аграрии и переработчики продолжают производить продукцию и обеспечивать потребности населения. Важно поддерживать производителей, чтобы сохранять достаточное предложение продовольствия на внутреннем рынке", - отметил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Зато на мировом рынке ситуация противоположная: Всемирный банк прогнозирует рост общего индекса цен на продовольственные товары на 10,3% в этом году и еще на 7,2% в 2027 году. Поэтому внутреннее удешевление отдельных продуктов в Украине во многом связано с сезоном сбора урожая и достаточным предложением на рынке.

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