Государство возмещает ветеранам с инвалидностью расходы на переоборудование собственного автомобиля под их нужды. Сумма компенсации может достигать 70 000 гривен.

Компенсационные программы для украинцев продолжают расширяться, и на этот раз речь идет о водителях из ветеранского сообщества. Ветераны и ветеранки с инвалидностью могут вернуть часть денег, потраченных на переоборудование собственного автомобиля, - сумма возмещения достигает 70 000 гривен.

Об этом сообщает канал «Дім». Речь идет о компенсации для людей, которые получили инвалидность вследствие войны или боевых действий и теперь нуждаются в автомобиле, приспособленном под их физическое состояние.

Что именно покрывает компенсация

Деньги можно вернуть именно за переоборудование автомобиля, которое делает его удобным и безопасным для человека с инвалидностью. Чаще всего это ручное управление вместо стандартного педального, когда ноги не функционируют в полной мере, а также другие адаптации салона и органов управления под потребности конкретного человека.

Верхняя граница возмещения составляет 70 000 гривен. Это значит, что если стоимость работ по переоборудованию оказалась больше, разницу ветеран доплачивает самостоятельно, а если меньше - компенсируют фактически потраченную сумму.

Кто имеет право на выплату

Рассчитывать на компенсацию могут ветераны войны и военнослужащие, получившие инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанного с защитой Украины. Ключевое условие - наличие собственного автомобиля, который и переоборудуют.

Также важно, чтобы переоборудование выполнялось для личного пользования транспортом, а не в коммерческих целях. Подтверждением потребности обычно являются медицинские документы и индивидуальная программа реабилитации.

Как оформить компенсацию

Чтобы вернуть потраченные средства, ветерану следует обратиться в уполномоченный орган - обычно это территориальное отделение Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью или профильное подразделение органа соцзащиты по месту регистрации. Пакет документов включает заявление, документ, подтверждающий статус ветерана и инвалидность, документы на автомобиль и платежные документы, удостоверяющие расходы на переоборудование.

Вместе с заявлением подаются удостоверение, справка МСЭК о группе инвалидности, свидетельство о регистрации транспортного средства и чеки или договор на выполненные работы. Точный перечень документов лучше уточнить в соответствующем отделении перед подачей, поскольку он может несколько отличаться в зависимости от региона.

Рассмотрение заявления и принятие решения о выплате осуществляется после проверки поданных документов. Средства перечисляются на банковский счет ветерана, указанный в заявлении.

Ранее Politeka сообщала, почему документы из оккупации блокируют компенсацию за уничтоженное жилье для ВПЛ.

Также Politeka сообщала, кто имеет право на компенсацию за санаторно-курортное лечение.