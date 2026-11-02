Україна підписала угоду з Банком розвитку Ради Європи на 80 млн євро для житлових ваучерів переселенцям. Перший транш у 40 млн євро має надійти до кінця 2026 року.

Безкоштовне житло для військових - тема, що лишається гострою і після завершення служби. Тепер держава отримала новий фінансовий ресурс: Україна та Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ) підписали угоду про надання 80 мільйонів євро на програму «Житло для ВПО з ТОТ», а перший транш у розмірі 40 млн євро має надійти вже до кінця 2026 року.

Про це у Фейсбуці повідомив міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Віталій Безгін за підсумками зустрічі з керуючим Банком розвитку Ради Європи Карло Монтічеллі, передає Укрінформ.

«Підписали нову угоду на 80 млн євро до кінця листопада для житлових ваучерів, щоб перші 40 млн євро надійшли до кінця року», - написав міністр. Тобто кошти фінансуватимуть саме житлові ваучери - інструмент, яким переселенці з тимчасово окупованих територій можуть покрити частину витрат на оренду чи придбання житла.

Що таке житловий ваучер і чим він корисний військовим

Житловий ваучер працює як цільова компенсація: держава або міжнародний партнер фінансує частину вартості оренди чи купівлі житла для особи, яка його втратила або не має власного даху. Для військових та їхніх родин, які були змушені покинути зону бойових дій чи прифронтові громади, це може стати додатковим інструментом поряд із уже чинними програмами.

Водночас варто розділяти два різні механізми. Житлові сертифікати за програмою «єВідновлення» передбачають компенсацію за знищене або пошкоджене житло, а житлові ваучери - гнучку допомогу на оренду чи придбання. За даними Мінрозвитку, найближчим часом близько 2 тисяч сімей отримають компенсаційні сертифікати за втрачене житло, для фінансування яких надійшли понад 2,5 млрд грн.

Які ще програми житла доступні військовим

Окрім нових ваучерів, для військовослужбовців та ветеранів діє кілька паралельних напрямів підтримки. Пільгове кредитування за державною програмою «єОселя» дозволяє військовим ЗСУ, поліцейським, рятувальникам та членам їхніх родин купувати житло під значно нижчий відсоток, ніж банківський. Компенсація за оренду передбачена для тих, хто ще не придбав власну квартиру і змушений винаймати.

Важливий нюанс: посвідчення учасника бойових дій саме по собі не гарантує безкоштовної квартири. Рішення про надання житла ухвалює комісія, і відмова може бути пов'язана з кількома причинами - зокрема, якщо особа вже забезпечена житлом, не перебуває на квартирному обліку або документи не відповідають вимогам.

Як оформити житлову підтримку

Для оформлення житлового сертифіката чи ваучера потрібно звернутися до органу місцевого самоврядування за місцем перебування на квартирному обліку, подати заяву через портал «Дія» або через ЦНАП. Перелік документів зазвичай включає паспорт, ідентифікаційний код, довідку ВПО та документи, що підтверджують втрату житла. Строк розгляду заяви становить до 30 календарних днів.

БРРЄ також долучиться до Коаліції партнерів з розвитку соціального житла, яку планується запустити на конференції у Варшаві. За словами міністра Безгіна, у подальшому портфель співпраці з банком планують розширити, що може означати додаткові транші на житлові програми.