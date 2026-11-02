На продовольчому ринку України одночасно діють два протилежні фактори: девальвація гривні та подорожчання пального штовхають ціни вгору, тоді як надлишок аграрної сировини через обмежений експорт стримує закупівельні ціни для виробників.

Подорожчання продуктів в Україні не зупиняється попри дешеву аграрну сировину, і причина криється не в полях, а в логістиці, пального та курсі гривні. Про це розповів керівник аналітичного відділу УКАБ Максим Гопка, пише УНІАН.

За його словами, на продовольчому ринку одночасно діють два протилежні фактори. З одного боку, через проблеми з експортом в Україні сформувалася нетипово велика пропозиція аграрної сировини. У жовтні агроекспорт через блокування портів лишався приблизно на рівні 50% від потенційно необхідних обсягів, а логістична система працювала на межі можливостей.

Через це сировина накопичується всередині країни, що тисне на закупівельні ціни вниз і здешевлює вхідні витрати для виробників. Однак цей ефект повністю перекривається іншими статтями витрат, які зростають значно швидше.

Гривня слабшає, пальне дорожчає

Головним чинником тиску на ціни лишається девальвація гривні. Якщо 23 жовтня 2025 року офіційний курс долара становив 41,76 грн, то 23 жовтня 2026 року - вже близько 45,05 грн. Це девальвація приблизно на 8%. Станом на 30 жовтня курс сягнув 45,53 грн за долар.

Другий чинник - подорожчання дизельного пального. З 1 до 23 жовтня його середня ціна в Україні зросла з 98,44 до 103,45 грн за літр, тобто приблизно на 5%. Це поступово збільшує вартість перевезень, переробки, охолодження та доставки продуктів до полиць.

Чому дешеве зерно не рятує гаманець

Складається парадоксальна ситуація: аграрна сировина дешевшає через надлишок, але кінцева ціна продуктів на полицях усе одно росте. Річ у тому, що сировина становить лише частину собівартості. Набагато більшу частку займають енергоносії, транспортування, зберігання та упаковка, вартість яких прямо залежить від курсу валюти і цін на пальне.

Тому навіть при дешевій сировині виробник не може утримати кінцеву ціну, адже всі інші витрати в гривні зростають слідом за девальвацією. Експерт наголошує: ці два фактори - здешевлення сировини та подорожчання витрат - урівноважуються, і чисте зростання для споживача зберігається.

Що це означає для покупця

Для звичайного споживача це означає, що ціни на продукти й надалі залежатимуть від стабільності гривні та вартості пального більше, ніж від урожаю. Поки гривня слабшає, а логістика дорожчає, здешевлення аграрної сировини не перетвориться на помітне зниження цін на полицях.

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