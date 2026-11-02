2 листопада за новим церковним календарем православні вшановують пам'ять святих мучеників Акиндина, Пигасія та Анемподиста. Розповідаємо про історію свята, народні традиції, прикмети й головні заборони цього дня.

За новим церковним календарем 2 листопада православні віряни вшановують пам'ять святих мучеників Акиндина, Пигасія, Афонія, Елпідифора та Анемподиста - християн, які загинули за віру. У народі цей день називають Акиндиновим днем або Житницями, адже він був тісно пов'язаний із підготовкою до зими та збереженням запасів.

Історія свята сягає IV століття. Святі Акиндин, Пигасій та Анемподист жили в Персії за правління царя Шапура II. Вони служили при царському дворі, але таємно сповідували християнство. Коли правитель дізнався про їхню віру, то наказав піддати чоловіків жорстоким випробуванням. За церковними переказами, мученики залишилися непохитними, а їхня мужність надихнула інших людей прийняти християнство.

Що можна робити 2 листопада

Цього дня віряни традиційно відвідують богослужіння, моляться про зміцнення віри, здоров'я рідних і близьких, захист родини та душевний спокій. За народними звичаями, господарі перевіряли запаси зерна, прибирали комори й готували оселю до зимових холодів. Доброю справою вважали допомогу нужденним.

Чого не можна робити 2 листопада

Церква закликає уникати сварок, образ, заздрості, обману та жорстокості. За народними повір'ями, цього дня не радили марнувати продукти, сваритися з рідними та відмовляти в допомозі тим, хто її потребує. Проте важливо розуміти: ці застереження є народними звичаями, а не суворими церковними заборонами.

Народні прикмети 2 листопада

Наші предки уважно спостерігали за погодою і зберігали чимало прикмет, пов'язаних із цим днем. Якщо випадав сніг - чекали наближення зими. Густий туман віщував потепління, а сильний вітер вважали передвісником мінливої погоди. Іній на деревах пов'язували з похолоданням.

Головний зміст цього дня - пам'ять про силу віри, милосердя та духовну стійкість. Саме ці цінності, за переказами, уособлювали святі мученики, яких сьогодні згадують православні церкви.