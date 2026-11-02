Через завершення сезону в українських тепличних комбінатах відпускні ціни на огірки за тиждень зросли на 62% - до 95-120 грн за кілограм.

Ціни на овочі в Україні наприкінці сезону знову пішли вгору - тепличні комбінати різко підвищили відпускні ціни на огірки. Лише від початку цього тижня вартість продукції зросла в середньому на 62%, і тепер тепличний огірок надходить у продаж по 95-120 грн за кілограм.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit, передає Укрінформ. Основною причиною різкого здорожчання стало сезонне скорочення пропозиції в українських тепличних комбінатах, адже сезон реалізації огірка наближається до завершення. Водночас якість продукції в останніх вибірках суттєво погіршилася.

Чому ціни ростуть, а якість падає

Господарства зараз проводять зачистку теплиць, тому пропонують огірок переважно дрібним оптом. Водночас якість продукції знизилася, однак це не заважає продавцям підвищувати відпускні ціни в цьому сегменті.

Додаткову підтримку цінам надають відсутність конкуренції з боку імпорту та високий попит з боку місцевих оптових компаній і роздрібних мереж. Тобто попит перевищує пропозицію, що лише розганяє вартість.

Водночас експерти зауважують, що попри суттєве здорожчання вартість тепличного огірка в Україні наразі все ще в середньому на 10% нижча, ніж за аналогічний період минулого року. Тобто це зростання поки що не перекрило торішній рівень цін.

Що чекає на ціни далі

Така ситуація на українському ринку огірка може призвести до того, що імпортери вже з наступного тижня розпочнуть поставки цієї продукції з Туреччини. Це може трохи стримати подальше подорожчання, однак імпортний огірок зазвичай коштує дорожче за місцевий у пік сезону.

Для порівняння: похолодання на більшій частині території України призвело до зростання відпускних цін і на ріпчасту цибулю. На сьогодні виробники готові реалізовувати її по 10-16 грн за кілограм, що в середньому на 12% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

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