2 ноября по новому церковному календарю православные чтят память святых мучеников Акиндина, Пигасия и Анемподиста. Рассказываем об истории праздника, народных традициях, приметах и главных запретах этого дня.

По новому церковному календарю 2 ноября православные верующие чтят память святых мучеников Акиндина, Пигасия, Афония, Елпидифора и Анемподиста - христиан, погибших за веру. В народе этот день называют Акиндиновым днем или Житницами, ведь он был тесно связан с подготовкой к зиме и сохранением запасов.

История праздника уходит в IV век. Святые Акиндин, Пигасий и Анемподист жили в Персии во времена правления царя Шапура II. Они служили при царском дворе, но тайно исповедовали христианство. Когда правитель узнал об их вере, то приказал подвергнуть мужчин жестоким испытаниям. По церковным преданиям, мученики остались непоколебимыми, а их мужество вдохновило других людей принять христианство.

В этот день верующие традиционно посещают богослужения, молятся об укреплении веры, здоровье родных и близких, защите семьи и душевном покое. По народным обычаям, хозяева проверяли запасы зерна, убирали кладовые и готовили дом к зимним холодам. Добрым делом считалась помощь нуждающимся.

Церковь призывает избегать ссор, обид, зависти, обмана и жестокости. По народным поверьям, в этот день не советовали растрачивать продукты, ссориться с родными и отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Однако важно понимать: эти предостережения являются народными обычаями, а не строгими церковными запретами.

Наши предки внимательно наблюдали за погодой и хранили немало примет, связанных с этим днем. Если выпадал снег - ждали приближения зимы. Густой туман предвещал потепление, а сильный ветер считали предвестником переменчивой погоды. Иней на деревьях связывали с похолоданием.