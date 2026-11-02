Минкульт разрабатывает новые критерии, по которым медиа будут получать статус стратегичности и смогут бронировать журналистов от мобилизации.

Бронирование работников и мобилизация в Украине получают новые правила - на этот раз правительство взялось за медиа. Об этом заявила вице-премьер-министр по гуманитарной политике - министр культуры Татьяна Бережная во время форума «Украинская - язык свободных» в Киеве. Министерство культуры разрабатывает отдельные критерии, по которым редакции будут получать статус стратегичности и смогут бронировать журналистов от мобилизации.

Новыми требованиями чиновница поделилась на форуме ко Дню украинской письменности и языка «Украинская - язык свободных» в Киеве. Об этом пишет «Зеркало недели» со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

По словам чиновницы, ключевая задача государства сейчас - сформировать принципиально новую систему, учитывающую реалии войны. Бережная назвала три аспекта, на которых будет держаться будущая модель:

баланс сил - равновесие между теми, кто продолжает работать в гражданском секторе, и теми, кто защищает страну в рядах Вооруженных сил Украины;

- равновесие между теми, кто продолжает работать в гражданском секторе, и теми, кто защищает страну в рядах Вооруженных сил Украины; правительственное лидерство - сложный вопрос бронирования решается под непосредственным руководством Кабинета Министров и премьер-министра;

- сложный вопрос бронирования решается под непосредственным руководством Кабинета Министров и премьер-министра; поддержка регионов - особое внимание бесперебойной работе медиа в прифронтовых областях.

Обновленные требования разрабатывают непосредственно для медиаструктур, находящихся в ведении Минкульта. Правительство напоминает: новый вариант проекта постановления о бронировании работников от 23 октября стал мягче по сравнению с редакцией от 9 октября, однако предусматривает новые ограничения для отдельных предприятий.

Еще 21 октября заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский сообщал, что из документа исключили пункт о неучете работников с отсрочками при расчете квоты бронирования. Это означает, что часть людей с отсрочками больше не будут выводить «за скобки» общего лимита.

Против предыдущих изменений активно выступал бизнес - предприниматели призывали власти к конструктивному диалогу и обсуждению всех положений проекта. Из-за обновления правил бронирования, которые ввели без широкого обсуждения, забили тревогу и аграрии.

Что известно о новых правилах для медиа

Пока Минкульт только разрабатывает критерии стратегичности, поэтому точных условий - какие именно редакции и сколько работников смогут забронировать - правительство еще не обнародовало. Сейчас известно, что обновленные требования коснутся медиаструктур в ведении Минкульта, а приоритетом станут прифронтовые регионы, где работу редакций нужно сохранить при любых обстоятельствах.

Ранее Politeka сообщала, координационный центр бронирования запустили: квота 95% и сроки рассмотрения до 7 дней.

Также Politeka сообщала, бронирование могут отменить из-за зарплаты ниже 25 941 грн.