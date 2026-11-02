Военнослужащие, потерявшие паспорт гражданина Украины, имеют право восстановить документ бесплатно. Уполномоченный ВРУ по правам человека объяснил, кто именно освобождается от уплаты административного сбора и как оформить новый паспорт.

Воинский учет и загранпаспорт стали темой нового разъяснения - Уполномоченный Верховной Рады по правам человека рассказал, как военнослужащим бесплатно восстановить утерянный паспорт гражданина Украины.

Вопрос, с которым нередко сталкиваются защитники, - утрата или повреждение главного документа, удостоверяющего личность. Для гражданских оформление нового паспорта стоит денег, однако для военных закон предусматривает полное освобождение от административного сбора.

Как объяснил омбудсмен, право на бесплатное оформление паспорта имеют военнослужащие, а также лица с инвалидностью вследствие войны. Именно эти категории государство сознательно вывело из-под обязанности платить за восстановление документа.

Кто может восстановить паспорт бесплатно

Освобождение от уплаты административного сбора распространяется на две ключевые категории граждан. Во-первых, это военнослужащие Вооруженных сил Украины и других воинских формирований. Во-вторых, лица с инвалидностью вследствие войны.

Для этих людей оформление паспорта гражданина Украины в связи с утратой, похищением или непригодностью к использованию происходит без уплаты сбора. Стоимость услуги полностью компенсируется государством, поэтому человек не платит ничего из собственного кармана.

Как оформить новый паспорт

Восстановление документа происходит через государственную миграционную службу. Военнослужащему необходимо обратиться в ближайшее территориальное подразделение ГМС или в центр предоставления административных услуг (ЦНАП), который оказывает паспортные услуги.

Для оформления понадобится подтвердить статус военнослужащего - соответствующим документом, например военным билетом, удостоверением офицера или справкой о пребывании на военной службе. Именно этот документ является основанием для освобождения от уплаты сбора.

Какие документы нужны

Кроме документа, подтверждающего статус военнослужащего, понадобятся: заявление установленного образца, свидетельство о рождении (при наличии), а также, в случае утраты паспорта, - письменное объяснение об обстоятельствах его утраты. Фотографирование проводится непосредственно в подразделении ГМС.

Срок оформления нового паспорта составляет до 20 рабочих дней в обычном порядке и до 10 рабочих дней в срочном. Важно помнить: освобождение от сбора касается именно стоимости услуги, а не ускорения процедуры.

Почему это важно

Паспорт гражданина Украины является базовым документом для получения выплат, оформления социальных гарантий и пользования государственными услугами. Для военнослужащего, находящегося в зоне боевых действий или возвращающегося со службы, своевременное восстановление документа - критически важная процедура.

Разъяснение омбудсмена направлено на то, чтобы защитники знали о своем праве и не платили за то, что государство гарантирует бесплатно. Как отметил Уполномоченный, об этом праве часто не знают даже в самих подразделениях, поэтому военным стоит ссылаться на нормы закона.

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