Військовослужбовці, які втратили паспорт громадянина України, мають право відновити документ безкоштовно. Уповноважений ВРУ з прав людини пояснив, хто саме звільняється від сплати адміністративного збору та як оформити новий паспорт.

Військовий облік і закордонний паспорт стали темою нового роз'яснення - Уповноважений Верховної Ради з прав людини розповів, як військовослужбовцям безкоштовно відновити втрачений паспорт громадянина України.

Питання, з яким нерідко стикаються захисники, - втрата або пошкодження головного документа, що посвідчує особу. Для цивільних оформлення нового паспорта коштує грошей, однак для військових закон передбачає повне звільнення від адміністративного збору.

Як пояснив омбудсмен, право на безкоштовне оформлення паспорта мають військовослужбовці, а також особи з інвалідністю внаслідок війни. Саме ці категорії держава свідомо вивела з-під зобов'язання платити за відновлення документа.

Хто може відновити паспорт безкоштовно

Звільнення від сплати адміністративного збору поширюється на дві ключові категорії громадян. По-перше, це військовослужбовці Збройних сил України та інших військових формувань. По-друге, особи з інвалідністю внаслідок війни.

Для цих людей оформлення паспорта громадянина України у зв'язку з втратою, викраденням або непридатністю до використання відбувається без сплати збору. Вартість послуги повністю компенсується державою, тож людина не платить нічого з власної кишені.

Як оформити новий паспорт

Відновлення документа відбувається через державну міграційну службу. Військовослужбовцю необхідно звернутися до найближчого територіального підрозділу ДМС або до центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), який надає паспортні послуги.

Для оформлення знадобиться підтвердити статус військовослужбовця - відповідним документом, наприклад військовим квитком, посвідченням офіцера або довідкою про перебування на військовій службі. Саме цей документ є підставою для звільнення від сплати збору.

Які документи потрібні

Крім документа, що підтверджує статус військовослужбовця, знадобляться: заява встановленого зразка, свідоцтво про народження (за наявності), а також, у разі втрати паспорта, - письмове пояснення про обставини його втрати. Фотографування проводиться безпосередньо у підрозділі ДМС.

Термін оформлення нового паспорта становить до 20 робочих днів у звичайному порядку та до 10 робочих днів у терміновому. Важливо пам'ятати: звільнення від збору стосується саме вартості послуги, а не прискорення процедури.

Навіщо це важливо

Паспорт громадянина України є базовим документом для отримання виплат, оформлення соціальних гарантій та користування державними послугами. Для військовослужбовця, який перебуває у зоні бойових дій або повертається зі служби, своєчасне відновлення документа - критично важлива процедура.

Роз'яснення омбудсмена спрямоване на те, щоб захисники знали про своє право і не платили за те, що держава гарантує безкоштовно. Як зазначив Уповноважений, про це право часто не знають навіть у самих підрозділах, тож військовим варто посилатися на норми закону.

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