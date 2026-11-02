Пенсійний фонд України нагадав, що довідки про страховий стаж, заробітну плату та розмір пенсії можна отримати дистанційно - без черг і візитів до відділень.

Довідку про стаж у ПФУ тепер можна оформити онлайн - без черг і візитів до відділень. Пенсійний фонд України нагадав, що ключові документи про страховий стаж, заробітну плату та розмір пенсії доступні в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг. Для цього достатньо авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), сервісу "Дія.Підпис" або через систему ID.GOV.UA - наприклад, використавши BankID свого банку.

Через онлайн-кабінет громадяни можуть отримати одразу кілька документів, які напряму впливають на їхні фінанси та соціальні виплати. Йдеться про чотири основні довідки, кожна з яких має своє призначення.

Які довідки можна замовити онлайн

Перша - довідка ОК-5. Вона містить дані про заробітну плату для розрахунку пенсії та стаж, накопичений з 2000 року. Друга - довідка ОК-7, у якій зазначено заробіток, з якого сплачувався єдиний соціальний внесок, та стаж з 2011 року. Саме вона потрібна для розрахунку лікарняних.

Також доступні довідка про трудовий і страховий стаж та довідка про доходи пенсіонера. Остання підтверджує розмір виплат і має вирішальне значення для оформлення житлової субсидії або інших пільг.

Як оформити довідку онлайн

Щоб отримати потрібний документ у цифровому вигляді, треба перейти на веб-портал ПФУ та натиснути "Вхід". Авторизуватися можна за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), сервісу "Дія.Підпис" або через систему ID.GOV.UA - наприклад, використавши BankID свого банку.

Далі в особистому кабінеті потрібно знайти розділ "Комунікації з ПФУ", обрати "Запит на отримання електронних документів", вказати номер телефону, дати згоду на обробку даних і натиснути "Відправити в ПФУ".

Результат звернення з'явиться в розділі "Мої звернення", де після обробки статус зміниться на "Виконано". Готовий документ у форматі PDF можна зберегти на пристрій або роздрукувати.

У ПФУ підкреслили, що електронні документи, сформовані на веб-порталі, - це офіційні цифрові документи з QR-кодом для підтвердження їхньої автентичності.

Окрім веб-порталу, отримати електронні документи можна через мобільний додаток "Пенсійний фонд". Основні довідки про доходи та стаж українці також можуть швидко згенерувати через державний портал "Дія".

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